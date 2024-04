"Leśniczówka" to projekt wybrany przez TVP w ramach programu "Nabór, Ocena, Selekcja" (NOS). Bohaterowie, grani przez Marka Bukowskiego (Krzysztof) i Jolantę Fraszyńską (Katarzyna), przeprowadzają się do tytułowej leśniczówki po śmierci ojca kobiety. Serial zadebiutował na antenie TVP1 w 2018 r., zdobywając sympatię widzów.

"Leśniczówka" z wysokimi kosztami

Początkowo "Leśniczówka" była emitowana w telewizji o godz. 20.30, jednak od 2023 r. zmieniono jej godzinę emisji na 18.25. Ta zmiana przyczyniła się do spadku oglądalności. W okresie od 28 sierpnia do 16 listopada ub.r. serial przyciągał średnio 486 tys. widzów, co stanowiło 4,95 proc. udziału w całym rynku i 2,82 proc. w grupie wiekowej 16-59. W porównaniu, w ostatnich tygodniach przed zmianą godziny emisji, "Leśniczówkę" śledziło aż 1,09 mln osób.

Mimo to, jak podaje portal Wirtualne Media, TVP podjęła decyzję o zakończeniu produkcji z powodu rosnących kosztów. Zdjęcia do zakontraktowanych odcinków zakończyły się, a odcinki będą emitowane do końca sezonu wiosennego, a potem jeszcze we wrześniu i październiku tego roku.

Jolanta Fraszyńska żegna się z ekipą

"Mam szczęście do ludzi. Mam szczęście do pięknych spotkań. Do pracy, którą tworzą wspaniałe Istoty Ludzkie. Do pracy, w której pomimo intensywnych trzynastu godzin na planie jest lekko, dowcipnie a twórczo. Do poranków, kiedy zanim wyjdziesz do pracy, czujesz radość ze spotkania z tymi akurat ludźmi. Kiedy po prostu chce ci się wyjść z domu przed 6 rano do pracy, do nich" - napisała Jolanta Fraszyńska w pożegnalnym poście na Instagramie po zakończeniu zdjęć.

W serialu występowali także m.in. Sambor Czarnota, Małgorzata Niemirska, Iwona Cichosz, Przemysław Bluszcz, Sebastian Jasnoch, Franciszek Kalinowski, Mateusz Korsak, Igor Kowalik i Katarzyna Kwiatkowska.