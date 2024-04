Katarzyna Dowbor po zmianach władz w TVP i kierownictwa "Pytania na śniadanie" dołączyła do zespołu śniadaniówki. Wcześniej została zwolniona z Polsatu przez Edwarda Miszczaka. Od początku roku pojawia się w "Pytaniu na śniadanie" razem z Filipem Antonowiczem.

Czy Katarzyna Dowbor odejdzie z "Pytania na śniadanie"?

Jak wynika z informacji portalu ShowNews.pl Katarzyna Dowbor ma niebawem pożegnać się z programem. Problemem ma być wczesne wstawanie i bardzo intensywny tryb pracy.

Telewizja nie chce z niej rezygnować i już szuka nowego formatu, który mogłaby poprowadzić.

Producenci TVP zaczęli już nawet odzywać się do osób pracujących w Polsacie przy "Nasz nowy dom". Chcą znowu złożyć do kupy starą drużynę Kasi. Problem w tym, że tego typu formaty to dla stacji olbrzymi wydatek, a sytuacja finansowa TVP nie jest najweselsza. Pomysł ruszy więc z miejsca dopiero gdy znajdzie się odpowiedni sponsor - mówi informator portalu ShowNews.pl.

Czy to prawda? Katarzyna Dowbor w rozmowie z Plejadą zdementowała te plotki.

To jest jakaś bzdura i szukanie sensacji. Nie ma o czym mówić- stwierdziła stanowczo.