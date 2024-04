Ostatni odcinek "Sanatorium miłości" wzbudził w widzach wiele emocji.

Najpierw kuracjusze zebrali się w grupie, by omówić to, jak zostali dobrani w pary. Pomogła im w tym specjalna ankieta. Było gorąco.

Goście w "Sanatorium miłości". Tak zareagowali uczestnicy

"Ja bardzo dziękuję, że te ankietowe pary będą anulowane już" - powiedziała Małgorzata, która została sparowana z Andrzejem. Mężczyzna został odrzucony aż dwa razy.

Potem było jeszcze goręcej. W emitowanym w niedzielę odcinku 6. edycji "Sanatorium miłości" pojawili się specjalni goście. Byli nimi kuracjusze z poprzednich edycji - Anna Ziemba z 4. edycji oraz Józef Raciniewski, który był uczestnikiem 5. sezonu show.

To, jak zachowywały się w stosunku do niego Maria i Małgorzata wzbudziło w widzach niesmak i zażenowanie.

Kiedy przyjechałam do programu, powiedziała, że jeśli jakiś facet mi się będzie podobał, to ja będę kręcić loczki - powiedziała Małgorzata i kręcąc na palcu włosami zaczęła go dotykać i patrzeć głęboko w oczy. Józef czuł się nieco zakłopotany.

Internauci zniesmaczeni zachowanie Małgorzaty w "Sanatorium miłości"

Maria z kolei zapytała Józefa czy kobieta, która "nie uprawia sportu tylko ma 66 lat, ma swój dom to czy taka kobieta jest jakaś realna".

Internauci nie zostawili na paniach, a zwłaszcza na Małgorzacie suchej nitki.

Akt desperacji Gosi już mnie przyprawia o ból głowy, jak na to patrzę…; To już jest niesmaczne…; Po prostu brak mi słów. Co ta kobieta wyprawia? - pytali.