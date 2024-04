"Taniec z gwiazdami" to program, który zwłaszcza podczas trwającej obecnie 14. edycji wzbudza ogromne emocje. Głównie za sprawą występów Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka, która ma na koncie kryminalną przeszłość i została skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji, wielu widzów denerwuje i oburza.

Oburzenie po wynikach 6. odcinka "Tańca z gwiazdami"

Choć nie potrafi tańczyć i otrzymuje bardzo niskie noty od jurorów przechodzi do kolejnych odcinków show. Gdy w ostatnim odpadł Aleks Mackiewicz i jego partnerka Izabela Skierska, którzy otrzymali 38 punktów i na parkiecie radzą sobie świetnie, w sieci zawrzało. Internauci i widzowie doszukują się spisku i ustawki.

Polsat wydał oświadczenie ws. Dagmary Kaźmierskiej

Polsat postanowił wydać w tej sprawie oświadczenie i wyjaśnić zasady głosowania. Do mediów trafiło oświadczenie, w którym przypomniano, że fani i jury mają równie ważne głosy w kwestii tego, kto odpadnie.

6. odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wywołał lawinę komentarzy. W programie pozostały już tylko pary od początku bardzo wysoko oceniane przez jury i para numer 8, której dotąd nie udało się jeszcze przekroczyć pułapu 23 punktów. Mimo to Dagmara Kaźmierska z Marcinem Hakielem przechodzą do kolejnych odcinków. Jak to możliwe? Przypominamy zasady według których liczone są głosy w programie - napisano.

Zgodnie z regulaminem programu o awansie do następnego odcinka decydują w równym stopniu noty jurorów przyznawane oraz głosowanie widzów - poprzez sms-y i w aplikacji programu.

W najbliższym odcinku występuje 6 par. Ta, która za swój taniec otrzyma od jurorów najwyższe noty dostanie 6 tak zwanych punktów jurorskich. Ta, która otrzyma noty najniższe, dostanie tylko 1 punkt jurorski. Dokładnie tak samo jest z sms-ami i głosowaniem widzów w aplikacji. Para, na którą wpłynie najwięcej głosów dostanie 6 tak zwanych punktów widzów - czytamy w oświadczeniu Polsatu.

Natomiast ta z najmniejszą liczbą głosów dostanie 1 punkt widzów. Na koniec odcinka punkty jurorów i widzów są sumowane, a do kolejnego odcinka awansuje 5 pierwszych par zestawienia. W przypadku remisu, decydują głosy widzów. W tabelce przedstawiamy przykładowy rozkład głosów jury i widzów w przypadku, gdy w odcinku występują cztery pary - tłumaczy produkcja.

Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami"?

W 14. edycji "Tańca z gwiazdami" do walki o Kryształową Kulę stanęło 12 par: Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, Roksana Węgiel i Michał Kassin, Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, Kamil Baleja i Magdalena Perlińska, Maffashion i Michał Danilczuk, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Maciej Musiał i Daria Syta.

Do tej pory z programu odpadło już sześć par: Adam Kszczot i Kasia Vu Manh, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, Kamil Baleja i Magdalena Perlińska oraz Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska.

Czy w kolejnym odcinku Dagmara Kaźmierska znowu awansuje? Przekonamy się już w niedzielę.