Artur Baranowski w listopadzie 2023 roku wziął udział w programie "Jeden z dziesięciu". Wygrał odcinek odpowiadając na wszystkie 40 finałowych pytań i zdobywając 803 punkty. Co prawda nie wziął udziału w Wielkim Finale, bo zepsuł my się samochód, ale TVP zaproponowała mu uczestnictwo w innych programach tego typu.

Jakie pytanie padło w finale "Va Banque" z udziałem Artura Baranowskiego?

W środę Artur Baranowski pojawił się w teleturnieju "Va Banque". Niestety nie wygrał. Pierwszą rundę skończył na trzecim miejscu z 1 tys. zł na koncie. W drugiej poszło mu nieco lepiej, bo zgromadził 5 tys. zł. W finale wszyscy trzej uczestnicy odpowiadali na pytanie z kategorii "Ryby Bałtyku".

Ten kolor ości wyróżnia belonę, drapieżną rybę morską - przeczytał prowadzący Radosław Kotarski. Chodziło o kolor zielony. Niestety ani Artur Baranowski, ani jego konkurenci nie udzielili poprawnej odpowiedzi.

Które miejsce w programie "Va Banque" zajął Artur Baranowski?

Artur Baranowski zagrał za 3 tys. zł i zapytał: "Która ryba ma czarne ości?". Podobnie na to pytanie odpowiedział Maciek a Marek postawił na kolor różowy. To on wygrał ten odcinek, bo na jego koncie pozostała kwota w wysokości 5799 złotych. Baranowski zakończył grę z 2 tys. złotych a Maciejowi zostało jedynie 100 zł.