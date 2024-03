"Jeden z dziesięciu" to teleturniej, który od lat cieszy się uznaniem widzów, podobnie jak kiedyś "Wielka gra". Od ponad trzech dekad prowadzi go Tadeusz Sznuk. Ostatnio o programie zrobiło się głośno w listopadzie 2023 roku. To wtedy pojawił się w nim Artur Baranowski, który odpowiedział na wszystkie 40 pytań i zdobył rekordową ilość punktów, czyli 803.

Przez awarię samochodu nie dotarł na nagranie wielkiego finału, ale już niebawem zobaczymy go w kolejnym teleturnieju TVP, czyli "Va Banque".

Na jakie pytanie nie odpowiedział uczestnik "Jednego z dziesięciu"?

W ostatnim odcinku "Jednego z dziesięciu" pojawił się nowy rekordzista. Arkadiusz Kopeć, co prawda zdobył "tylko" 713 punktów, ale odpowiedział na 37 z 40 pytań. TVP już przed emisją odcinka zapowiedziało, że będzie to "historyczne wydarzenie", jeśli chodzi o ten teleturniej.

Pan Arkadiusz Kopeć, który jest emerytowanym fizykiem z Sosnowca, dał się zapamiętać nie tylko z racji imponującej wiedzy, ale powtarzanego 37 razy stwierdzenia: "poproszę dla mnie". Chodziło rzecz jasna o pytania, na które odpowiadał. Wśród tych, które usłyszał, tylko jedno było tym, na które nie udzielił poprawnej odpowiedzi.

"W którym europejskim państwie możemy zwiedzać Muzeum Guggenheima?" - brzmiało. Pan Kopeć odpowiedział na nie zbyt dokładnie. Wskazał na Bilbao, czyli miasto a chodziło o Hiszpanię.

Na jakie pytania odpowiadał uczestnik "Jednego z dziesięciu"?

Pozostałe pytania, na które odpowiedział poprawnie to m.in. Zawartość czego w cukrze badał profesor grany przez Mieczysława Czechowicza?; W którym roku dokonano I rozbioru Polski?; Jak nazywamy 50. rocznicę ślubu?; Daniel Defoe jest autorem "Dziennika roku zarazy". Opisał w nim Londyn walczący z którą chorobą?; Słowo "przed" to zaimek czy przyimek?; W ile koni była zaprzężona kwadryga?; Z którego kontynentu pochodził Nicola Tesla?; Rasy którego ptaka noszą nazwy pawiki, mewki?; Jak Włosi określają mafijną zmowę milczenia?; Na którym cmentarzu spoczywa Maria Konopnicka?; Najwyżej ile imion można nadać w Polsce dziecku?; Jak nazywała się bogini morza w mitologii Bałtów; Który kolor występuje zarówno we flagach Estonii, jak i Turcji?

To właśnie poprawne odpowiedzi na te pytania przyniosły mu rewelacyjny wynik i awans na pierwszej pozycji w wielkim finale programu "Jeden z dziesięciu".