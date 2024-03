"Szkło kontaktowe" to program emitowany w TVN24, w którym widzowie mogą wyrazić swoją opinię. Tak było i tym razem. Do studia zadzwonił widz, który w nieco niestosowny sposób skomentował ubiór prowadzącej. Prowadzący nie zareagowali. Co dokładnie powiedział mężczyzna?