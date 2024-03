Sandra Kubicka i Aleksander Baron niedługo zostaną rodzicami. Szczęście pary jest tym większe, że modelka z powodu choroby miała trudności z zajściem w ciążę.

Sandra Kubicka "żali się" na figurę w ciąży. "To nie jest zabawne, a żenujące"

Sandra Kubicka niemal na bieżąco relacjonuje przebieg ciąży w mediach społecznościowych, ale nie zawsze spotyka się to z ciepłym przyjęciem. Modelka była już krytykowana m.in. za epatowanie swoją ciążą na każdym kroku czy też za wyjazd w takim stanie na egzotyczne wakacje.

Ostatnio Kubicka opublikowała na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym zaprezentowała przerysowaną reakcję na swoją ciążową figur, którą zestawiła z figurą modelki sprzed ciąży.

Reklama

Reklama

"Niedzielka z dystansem" – napisała przy nagraniu i rozpętała prawdziwą burzę.

"Ktoś kto tyle walczył o dziecko, publikuje takie rzeczy..... nawet dla żartów, to jest poniżej krytyki, ale niestety celebryci często nie rozumieją takich spraw; Dla mnie to nie jest zabawne, a żenujące... Serio jestem w szoku... Byłam pewna, że przez te wieloletnie starania o dziecko zupełnie inaczej podejdzie do tematu ciąży... Ale niech robi co uważa...; To po prostu żenujące, nie oburzające. Poza tym to próba dowartościowania się; Ale to nie jest TŁUSZCZ tylko DZIECKO" – krytykowali ostro internauci.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sandra Kubicka zareagowała: Czego nie rozumiecie?

Kubicka próbowała zareagować, opowiadając na jeden z komentarzy. "Ale to nie jest na serio tylko żarty z samej siebie, luz!" – napisała modelka.

W końcu zamieściła dobitny wpis w relacji na InstaStory.

"Jak możecie jeździć samochodami, gdy tyle osób nie ma auta? Jak tak możecie afiszować się tym, pokazywać, jak cieszycie się z jazdy samochodem… Jak tak można… Jak tak można śmiać się z siebie, sprawiasz innym przykrość!!!! Czego nie rozumiecie?" – napisała Sandra Kubicka.