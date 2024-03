W TVP pojawił się nowy program. To "Muzyka na dobry wieczór", która zadebiutowała w Dzień Kobiet.

Pierwszą gwiazdą, która wystąpiła w tym show była Kayah. Piosenkarka zaśpiewała swoje największe przeboje takie jak "Supermenka", "Testosteron", czy "Na językach". Kayah nie kryła wzruszenia i emocji związanych z tym, że po tak długim czasie pojawiła się w TVP.

Kayah pierwszy raz od ośmiu lat w TVP

W programie "Muzyka na dobry wieczór" wystąpiła w połyskującej, srebrnej kreacji ozdobione wiszącymi cekinami i odsłaniającej jej zgrabne nogi. Zaczęła od piosenki. "JakaJaKayah" nagranej w 2000 roku.

Po ośmiu latach wasza Supermenka is back! Tęskniłam za wami- powiedziała do widzów.

Kayah apeluje podczas koncertu w TVP. Co powiedziała?

Po tym jak zaśpiewała "Supermenkę" kolejny raz zwróciła się do publiczności.

Mówię to na każdym koncercie, ale w TVP dawno tego nie mówiłam, więc będę się powtarzać. Jak kogoś pokażę palcem, to nie dlatego, że go oskarżam, tylko dlatego, że jest przystojniakiem - zażartowała. Po czym zaśpiewała piosenkę "Testosteron".

Nie obyło się bez ważnego apelu.

Jeżeli chcecie zmian na świecie, to zaczynajcie od siebie. Jeżeli chcecie pokoju, to znajdźcie go w sobie - powiedziała Kayah.

Gdy śpiewała piosenkę "Za późno" stwierdziła, że choć jest to utwór o relacjach damsko-męskich, od pewnego czasu śpiewa go myśląc o Polsce.