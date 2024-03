Jesienią na antenie TVN zagości 6. już edycja programu "Azja Express".

Program po raz pierwszy został wyemitowany w 2016 roku i do dziś cieszy się uznaniem widzów. Rywalizacja w tym show polega na tym, że pary złożone ze znanych osób oraz ich przyjaciół mierzą się z kolejnymi niełatwymi wyzwaniami. Dodatkowo podróżują autostopem i nie mają do dyspozycji zbyt wielkich funduszy. W każdym odcinku odpada ta para, która najsłabiej poradziła sobie w rywalizacji z innymi.

Kto pojawi się w 6. edycji "Azja Express"?

Przy okazji każdej edycji pojawiają się domysły, kto tym razem zagości w show. Wiadomo już, że w jesiennej 6. edycji "Azja Express" zobaczymy Jana Błachowicza - zawodnika MMA i byłego mistrza organizacji UFC. W programie pojawi się także Jessika Mercedes z bratem oraz Jacek Jelonek, Piotr Głowacki, Mandaryna i Aleksandra Adamska.

Okazuje się, że to nie wszyscy. Czujne oko internautów a właściwie mieszkańców Filipin, którzy publikują zdjęcia w mediach społecznościowych, dostrzegło, że w show najprawdopodobniej pojawi się także Jagna Niedzielska i Wiktor Dyduła. Ona jest kucharką i propagatorką nurtu zero waste. On brał udział w programie "The Voice of Poland".