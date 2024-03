Andrea Donna "Drea" de Matteo, włosko-amerykańska aktorka, która zasłynęła dzięki roli Adriany La Cervy w kultowym serialu "Rodzina Soprano", zdradziła w wywiadzie, że swój dług hipoteczny, przerastający jej możliwości finansowe, spłaciła pieniędzmi, które zarobiła na OnlyFans.

Gwiazda "Rodziny Soprano" miała "10 dolarów na koncie"

Drea de Matteo zdobyła ogromną popularność Adriany La Cervy w serialu "Rodzina Soprano". Wielki przebój stacji HBO emitowany był od 1999 do 2007 r., ale do dziś cieszy się ogromną popularnością w serwisach streamingowych. Obsada podobno nie ma z tego zbyt wielu profitów, jak stwierdziła w jednym z wywiadów dla portalu PageSix, serialowa Adriana. Kiedy serial ruszył, aktork dostała zaledwie 500 dolarów za odcinek.

Drea de Matteo zagrała później m.in. siostrę Joeya, Ginę, w spin-offie serialu "Przyjaciele – Joey", w szóstym sezonie serialu stacji ABC "Gotowe na wszystko" jako Angie Bolen, a także rolę Wendy Case w serialu "Synowie anarchii". Dobrą passę przerwała pandemia koronawirusa, a znalezienie pracy dodatkowo utrudniał fakt, że aktorka odmówiła przyjęcia szczepionki na COVID-19. W wywiadzie dla Daily Mail gwiazda "Rodziny Soprano" wyznała, że w końcu doszło do tego, że na koncie w banku miała tylko 10 dolarów i była bliska utraty domu.

Wtedy podjęła ryzykowną decyzję. Postanowiła dołączyć do platformy dla dorosłych.

Spłaciła dom fotkami dla dorosłych

52-letnia Matteo w wywiadzie dla "The Mail" przyznała, że była wówczas w dramatycznej sytuacji. Mogła wraz z całą rodziną wylądować na bruku, z powodu zadłużenia zablokowano bowiem sprzedaż domu aktorki. Drea chciała się go jak najszybciej pozbyć, bo wcześniej ucierpiał wskutek poważnego zalania.

"W tym samym czasie straciłam mamę, a mojej drugiej mamie, która cierpi na demencję, zabrakło pieniędzy na opiekunkę. Nie wiedziałem, co mam robić" – wspominała w wywiadzie, po czym dodała z rozbrajającą szczerością: "Na 100 procent OnlyFans uratowało mi życie. Nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale to naprawdę nas uratowało".

Drea de Matteo zdradziła, w ciągu pięciu minut od opublikowania kilku ryzykownych zdjęć stanęła finansowo na nogi. "W ciągu pięciu minut byłam w stanie spłacić firmę od nieruchomości, która zablokowała sprzedaż mojego domu" – stwierdziła w wywiadzie.

Drea de Matteo zrobiła to dla swojej rodziny

Aktorka przyznała, że początkowo chciałem wystartować na platformie z kontrowersyjnym podcastem. "Pomyślałam sobie: »ok, na Instagramie wszyscy są w bieliźnie i są seksowni, ja tego nie robię, ale przecież mogłabym to robić i jeszcze dostawać za to pieniądze«... Nie wiem, dlaczego nie pomyślałam o tym wcześniej" – opowiadała w rozmowie z Fox Digital.

"Każdy, kto chce mnie potępić czy poniżyć, niech to zrobi. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie znajdzie się w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem, opiekując się dwójką małych dzieci" – stwierdziła, odpierając ewentualne zarzuty.

Drea de Matteo ma dwoje dzieci, 16-letnią córkę i 12-letniego syna. "Moje dzieci zawsze były moim numerem 1". Aktorka przyznała w wywiadzie, że do takiej "pracy" zmusiła ją sytuacja, a ona sama nigdy wcześniej o tym nie myślała.

"Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę pracowała w samej bieliźnie, nigdy bym w to nie uwierzyła" – podsumowała.