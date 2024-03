W sobotę jurorzy "The Voice Kids" kontynuowali "przesłuchania w ciemno". Kiedy na scenę wszedł Nikodem Pajączek, Cleo, Tomson i Baron oraz debiutująca w tej roli Natasza Urbańska niemal natychmiast odwrócili fotele.

"The Voice Kids". Nikodem Pajączek idolem młodego pokolenia?

Ostatni odcinek muzycznego talent show dla młodych utalentowanych zawojował 13-letni Nikodem Pajączek z Chodzieży. W "The Voice Kids" zaprezentował utwór "Daylight" Davida Kushnera i momentalnie podbił serca trenerów.

Natasza Urbańska, Cleo, Tomson i Baron błyskawicznie odwrócili fotele, Cleo po 3 sekundach, po czym jednym głosem oznajmili, że Nikodem Pajączek ma wszelkie atuty, aby stać się idolem młodego pokolenia. Doświadczeni, profesjonalni muzycy byli zachwyceni niezwykłą barwą głosu 13-latka, jego muzyczną wrażliwością i rzadko spotykaną w tym wieku dojrzałą techniką wokalną. Wiwatowała także publiczność w studiu.

Na tym jednak nie koniec, bo po wygłoszeniu mnóstwa pochwał trenerzy przystąpili do prawdziwej bitwy o uczestnika. Każdy z nich chciał, by Nikodem trafił właśnie do jego drużyny. Przekrzykiwali się i zagłuszali, Cleo wspięła się nawet na fotel jurora, żeby było ją lepiej widać.

Tak żywiołowa reakcja gwiazd wprawiła w osłupienie 13-latka, który nie był w stanie powstrzymać łez wzruszenia napływających mu do oczu.

"Od pierwszej edycji oglądałem Voice’a i zawsze sobie wyobrażałem, że tutaj stanę. No i jest właśnie ten dzień, kiedy tutaj stoję. Bardzo jest mi miło i bardzo się cieszę" - mówił zaskoczony Nikodem.

"To, co ty jesteś w stanie zrobić tym wokalem… ale ty się przygotowałeś. Czekamy na ciebie dobre 6 lat. Czekaliśmy, wyczekaliśmy i się doczekaliśmy" – podsumował Tomson.

Nikodem Pajączek ostatecznie zdecydował się wejść do drużyny Tomsona i Barona.

Kim jest Nikodem Pajączek?

Nikodem Pajączek zaczął śpiewać już jako 6-latek. Obecnie pracuje nad swoim głosem w Chodzieskim Domu Kultury. Talentem wokalnym zachwyca podczas występów ulicznych, w chórach kościelnych czy na szkolnych apelach. Jako zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego organizuje i prowadzi wiele imprez szkolnych.

Nikodem Pajączek oprócz śpiewu uczy się też gry na pianinie i zdobywa wiedzę na temat nagłośnienia. Poza muzyką uwielbia jazdę na rowerze i na hulajnodze, troskliwie opiekuje się też swoimi czworonogami — psem i dwiema kotki. Jego największym marzeniem jest oczywiście międzynarodowa kariera muzyczna.