W "Pytaniu na śniadanie" podobnie, jak w całej TVP, dochodzi do kolejnych zmian i rewolucji. Nowa szefowa podziękowała za współpracę wszystkim dotychczasowym prowadzącym m.in. Izabelli Krzan, Kasi Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, czy Annie Popek.

Na ich miejscu pojawiły się całkiem nowe i znane już widzom twarze jak Katarzyna Dowbor, Klaudia Carlos, Robert El Gendy, czy Filip Antosiewicz. W śniadaniówce TVP nie pojawiają się także wszyscy kucharze, których do tej pory można było zobaczyć w studiu. Wśród nowych gotujących są m.in. Jakub Kuroń i jego żona.

Kolejna rewolucja w "Pytaniu na śniadanie". Co zmieni się w programie?

Teraz "Pytanie na śniadanie" czeka kolejna rewolucja. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl program przeniesie się do nowego studia.

- To nowoczesna i gigantyczna hala zdjęciowa, która jest już prawie gotowa - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl osoba z kierownictwa Telewizji Polskiej. Dotychczasowe studio programu śniadaniowego zajmie kanał TVP Info.

Od maja 2009 roku "Pytanie na śniadanie" nadawane jest ze studia w budynku B.

Nowa hala zdjęciowa w TVP. Jak wygląda?

Jak mówi osoba z kierownictwa TVP przeprowadzka do gigantycznej hali zdjęciowej sprawi, że "Pytanie na śniadanie" zyska "wielką przestrzeń, w której znajdą się newsowe studia". To hala przy ul. Woronicza 17, która kosztowała około 150 mln zł. Jej budowę zainaugurował w styczniu 2022 roku ówczesny prezes TVP Jacek Kurski. Jak wówczas zapowiadano, hala miała być sterowana inteligentnymi systemami Smart i przystosowana do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych opartych o sztuczną inteligencję. Na elewacji zewnętrznej miał zostać zainstalowany ekran LED, z funkcją wyświetlania w technologii 3D.