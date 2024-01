Potwierdzają się doniesienia portalu Wirtualnemedia.pl o tym, że z "Pytania na Śniadanie" znikną wszystkie "stare" twarze. We wtorek z programem pożegnali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, dzień później to samo zrobiła Izabella Krzan. "Dziękuję widzom".

W "Pytaniu na śniadanie" już tylko dwie nowe pary

Do tej pory ze śniadaniówki telewizyjnej Dwójki zniknęli już Małgorzata Opczowska, Ida Nowakowska, Robert Rozmus i Anna Popek oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

- Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para — rotacyjnie co pięć tygodni — pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami — powiedziała w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl Kinga Dobrzyńska, nowa szefowa "Pytania na śniadanie".

Od ubiegłego tygodnia program prowadzą już tylko dwie nowe pary: Klaudia Carlos i Robert El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger.

Izabella Krzan pożegnała się z "Pytaniem na Śniadanie"

W środę 24 stycznia z programem pożegnała się także Izabella Krzan. "A to feler, westchnął seler!" – zaczęła cytatem z wiersza Jana Brzechwy swój wpis w mediach społecznościowych.

"Dziękuję Wam za wspaniałą trzyletnią przygodę w »PnŚ«! Ekipie produkcyjnej za każdy pieczołowicie przygotowany odcinek i cudowną atmosferę, Wam widzowie za ogrom sympatii, serdeczności, a w ostatnich tygodniach tęsknoty, a Tobie Mordzia @tomaszkammel za wiele cennych rad, śmichów i chichów, a przede wszystkim za ogromne wsparcie na każdym etapie naszej współpracy. Czuje w kościach, że niebawem spotkamy się TU lub TAM i mam nadzieje, że wyruszycie w tę podróż ze mną!" – napisała Izabella Krzan na swoim profilu na Instagramie.

W komentarzach natychmiast zawrzało. Fani Krzan, żegnając swoją ulubienicę, nie szczędzą mocnych słów. Wieszają psy na TVP i straszą "powrotem komuny".

"Dziękujemy. A TVP zeszło dopiero teraz na psy; Ja już nie oglądam PnŚ, to jest skandal, co oni zrobili z waszym programem, z ludźmi, którzy tam pracowali, po prostu komuna wróciła; Wyłączam już to dziadostwo! Wszystkich Was brakuje, bez Was nie da się tego oglądać; Przykro mi... Pnś nie idzie już oglądać; Szkoda! To już nie będzie PnŚ! Tylko nowa wersja TVN-u. Powodzenia; Dla mnie to koniec oglądania PnŚ; Pani Izo, szkoda, nie wiem, komu zależy na rozwaleniu PnŚ" – napisali w komentarzach.