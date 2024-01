Po wielkiej rewolucji jaka nastała w programie "Pytanie na śniadanie" wielu prezenterów straciło swoją posadę. Wśród nich znalazła się m.in. Izabella Krzan.

Jej telewizyjnym partnerem w śniadaniówce TVP był Tomasz Kammel. Okazuje się, że prezenterka niezbyt długo była bezrobotna. Jak wynika z informacji, które obiegły media już niebawem Izabella Krzan pojawi się w nowym kanale Krzysztofa Stanowskiego.

Reklama

Co Izabella Krzan będzie prowadzić w Kanale Zero?

Kanał Zero, bo tak nazywa się projekt, rusza 1 lutego. Izabella Krzan będzie tam prowadzącą poranne wydania.

Reklama

Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero! - czytamy na Instagramie Kanału Zero.

Izabella Krzan o nowej pracy: Będę takim promyczkiem nadziei, ciepła, miłości

Sama prezenterka przyznaje, że przejście z telewizji do internetu, jest dla niej prawdziwym wyzwaniem.

Interesuje się sportem i sportowcami, a moja rola w Kanale Zero to oczywiście poranki. Nauczyłam się wcześnie wstawać i wiem, że jest niełatwo i będę tą osobą współcierpiącą z wami, bo 7 to absurdalna godzina. Będę takim promyczkiem nadziei, ciepła, miłości i piękna, jakie wprowadzę w wasze życie. Przejść ze szklanego ekranu do internetu to ogromne wyzwanie, któremu mam nadzieję, że sprostam - mówi na nagraniu, które promuje Kanał Zero.