Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli nie tylko jedną z najpopularniejszych par w śniadaniówce telewizyjnej Dwójki, ale i jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. We wtorek pożegnali się z ekipą programu i widzami.

We wtorek 23 stycznia w godzinach porannych na profilach gorącej pary prezenterów w mediach społecznościowych pojawił się zaskakujący wpis.

"Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu »Pytanie na Śniadanie«" – rozpoczęli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przy wspólnym zdjęciu, na którym pozują, dzierżąc w dłoniach swoje "Telekamery".

Para byłych już gospodarzy popularnej śniadaniówki podziękowała także wydawcom programu "za zaufanie i wsparcie", a także "determinację i zaangażowanie", gościom programów, a także całej ekipie pracującej za kulisami. "Wasza ciężka praca, kreatywność i profesjonalizm sprawiły, że program był zawsze dobrze zorganizowany i atrakcyjny dla widzów" – napisali przy wspólnym oświadczeniu.

Wyjątkowe podziękowania Cichopek i Kurzajewski skierowali pod adresem widzów. To dzięki głosom fanów prezenterzy zdobyli statuetkę Telekamery.

"Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program »Pytanie na Śniadanie« ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę".

Na koniec Cichopek i Kurzajewski złożyli życzenia "powodzenia nowym Prowadzącym".

Pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo wpisów od zaskoczonych i zawiedzionych fanów. Fani Cichopek i Kurzajewskiego podkreślają, że była to ich ulubiona para. Wielu deklaruje, że po odejściu Cichopek i Kurzajewskiego przestaną oglądać "Pytanie na śniadanie".

"Kurczę wy też…; Było dobrze, jest tragedia…; Ciekawi mnie, czy to spontaniczna decyzja? I jaka będzie teraz Wasza droga zawodowa?; Wielka szkoda, najfajniejsza para. Powodzenia Wam życzę, nie dajcie o sobie zapomnieć; Ale robią czystki w TVP... szkoda, bo prowadzący pytanie na śniadanie byli naprawdę fajni... a tu wchodzi polityka niestety; Najlepsza para prowadzących; Ja już nie oglądam Pytania. Wszyscy ulubieni prowadzący znikają; Szkoda, najlepsza para prowadzących, powodzenia" – pisali internauci.