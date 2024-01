Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z par prowadzących "Pytanie na śniadanie". Obydwoje zyskali ogromną popularność. Po jakimś czasie ich wspólnej pracy okazało się, że łączy ich nie tylko praca, ale też uczucie.

Po zmianach, jakie zaszły w TVP, obydwoje nadal zachowali swoje posady. Teraz w swoich mediach społecznościowych zamieścili post, w którym wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie wszyscy internauci są zachwyceni tym, co zobaczyli w ich mediach społecznościowych.

Na swoich profilach opowiedzieli o tym, jak można w tym roku wesprzeć 32. Finał WOŚP. Zachęcili przy tym fanów do wzięcia udziału w charytatywnej akcji.

Kochani! Kto z was chciałby w tym roku zagrać razem z WOŚP? My mamy na to świetny sposób, w tym roku wspieramy 32. Finał przez Serduszko NFT! Już teraz możesz przekazać darowiznę, wybierając jedno lub więcej kolorowych serduszek w formie cyfrowych NFT! To innowacyjny sposób otwierający przed tobą zupełnie nowe możliwości pomocy! (...) Nie czekaj, pomóż teraz! - czytamy.

Internauci reagują na wpis Cichopek i Kurzajewskiego o WOŚP. Co napisali?

Wśród komentarzy, które pojawiły się pod ich postem pojawiło się wiele tych, w których obydwoje zostali skrytykowani. Niektóre wpisy były wręcz hejtem.

Gdzie byliście przez ostatnie lata?; Jakoś nie było was widać jak TVP było pod rządem Jarosława; Jak to strach o stanowisko pracy zmienia poglądy; Gdzie były zakłamane szuje przez ostatnie 8 lat?; Teraz wspieracie? Lizod*py!- czytamy.

Warto przy tym przypomnieć, że Kasia i Maciej w poprzednich latach wspierali akcję za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. W 2023 roku sfotografowano ich z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami. W 2017 roku Cichopek wspierała finał Orkiestry na jednym z eventów. Podobnie było w 2018 roku, gdy pojawiła się w studiu WOŚP.