Zmiany w TVP objęły także redakcję "Pytania na śniadanie". W weekend pojawiła się informacja, że do zespołu śniadaniówki TVP2 dołącza kolejna, nowa para prowadzących.

Po Joannie Górskiej i Robercie Stockingerze są to Klaudia Carlos i Robert El Gendy. W niedzielny poranek powitali widzów. Już na wstępie powiedzieli, jak się czują.

Reklama

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Co Klaudia Carlos i Robert El Gendy powiedzieli widzom?

To pierwszy taki program, w którym wspólnie możemy powitać państwa w niedzielę o poranku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i mamy wielką nadzieję, że zyskamy państwa sympatię. Dzisiaj dzień babci — to szczególny dzień. Składamy gorące życzenia wszystkim babciom — życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia - powiedziała Klaudia Carlos.

Reklama

Z kolei El Gendy porównał swój powrót do powrotu z dalekiej podróży.

Można przesyłać życzenia, ale można przesyłać też swoje wspomnienia z babciami. Program "Pytanie na śniadanie" to jest idealna okazja do tego, żeby to zrobić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Drodzy państwo, jesteście być może zaskoczeni tym oto układem, bo w takiej konfiguracji jeszcze nie byliśmy. Jest nam niezmiernie miło, że możemy powitać was w tym programie. Przyznam szczerze, że czuję się, jakbym wrócił z dalekiej podróży. Jest i wielka ekscytacja, ale i jeszcze większa trema- powiedział.

Z "Pytania na śniadanie" odszedł we wrześniu 2022 roku. Od 2018 roku pojawiał się w parze z Tamarą Gonzalez Pereą, a po jej zniknięciu z wizji nie miał stałej współprowadzącej.