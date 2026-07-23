Influencer milioner w "Tańcu z gwiazdami". Pierwszy milion zarobił, gdy miał 22 lata

Już jesienią w Polsacie wystartuje 19. edycja przebojowego show "Taniec z gwiazdami". Stacja podała właśnie nazwisko kolejnego uczestnika show. To bardzo popularny influencer.

Jego profile w mediach społecznościowych śledzą miliony

Teraz okazało się, że do grona uczestników dołącza Dominik Rupiński - jeden z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Na TikToku zgromadził ponad 4 mln obserwujących, natomiast na Instagramie - 1,2 mln. Zaczynał od krótkich filmików choreograficznych, obecnie na co dzień nagrywa na swoje kanały społecznościowe vlogi, testy, wyzwania i inne treści rozrywkowe. Przed nim kolejny challenge - udział w "Tańcu z gwiazdami"

Dominik Rupiński o pierwszym zarobionym milionie

W 2023 r. influencer udzielił wywiadu dla "Forbesa", w którym opowiedział o momencie, gdy jako 22-latek zarobił swój pierwszy milion. Przyznał, że choć pieniądze są ważne, nigdy nie stanowiły dla niego głównej motywacji do działania. Nie przypuszczał też, że dzięki aktywności w mediach społecznościowych będzie w stanie się utrzymać. "Nie była to łatwa "droga do miliona". Wiązało się to z wieloma poświęceniami i bardzo dużym nakładem pracy. W tamtym okresie było trudniej zarobić takie pieniądze. Teraz ten rynek jest lepiej rozwinięty, a treści internetowe są lepiej monetyzowane" - powiedział.

Kto jeszcze wystąpi w 19. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Produkcja oficjalnie ogłosiła, że na parkiecie zobaczymy: Helenę Englert, Mandarynę, Piotra Gumulca, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Matteo Brunettiego, Izabelę Kunę, Joannę Jędrzejczyk, Monikę Borzym oraz Andrzeja Rosiewicza. Jak jednak Plejadzie udało się dowiedzieć, 82-latek ostatecznie ma nie pojawić się w programie: "Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach".