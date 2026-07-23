Dziennik Gazeta Prawana logo

"Pieniądze na podróże są z czego?". Kinga Rusin zdradziła, jak zarabia

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:11
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Znani przed studiem DDTVN 2025
"Pieniądze na podróże są z czego?". Kinga Rusin zdradziła, jak zarabia/East News
Kinga Rusin kilka lat temu zrezygnowała z pracy w TVN. Dziś jest przede wszystkim aktywna w mediach społecznościowych. To tam zamieszcza relacje ze swoich podróży po świecie. Jeden z internautów postanowił zadać jej pytanie o pieniądze na wyjazdy. Kinga Rusin wyjawiła, jak zarabia.

Kinga Rusin zrezygnowała z pracy w TVN

Kinga Rusin przez wiele lat była gwiazdą stacji TVN. Prowadziła m.in. program "Dzień dobry TVN". W pewnym momencie postanowiła zrezygnować z kariery w mediach i zaczęła podróżować po świecie.

Kinga Rusin podróżuje po całym świecie

Swoje wyjazdy, w których towarzyszy jej partner, czyli Marek Kujawa, relacjonuje w mediach społecznościowych. Niedawno Kinga Rusin odwiedziła Japonię. Obecnie podróżuje po Malezji. "Po pięknych chwilach w Cameron Highlands, właśnie skończyliśmy zwiedzać piękne kolonialne George Town ze sławnymi już muralami Litwina Ernesta Zacharevica, nazywanego Banksy'm Malezji" - czytamy w jej wpisie na Instagramie.

Jak Kinga Rusin zarabia na swoje podróże?

Pod jej postem pojawił się komentarz, na który Kinga Rusin postanowiła odpowiedzieć. Internauta zapytał ją o to, jak zarabia na swoje podróże. Co odpowiedziała była gwiazda TVN?

"A te pieniądze na podróże to z czego?" - to jest pytanie (z nieukrywaną nutką złośliwości) spod ostatniego postu, w którym zapowiedziałam naszą kolejną wyprawę - tymi słowami zaczęła swój wpis Kinga Rusin.

Ponieważ czasami pytanie się powtarza, odpowiadam: nie ukradłam, nie dostałam w spadku, nie dostałam od byłego męża, nie dostałam z publicznej telewizji (czytaj: z naszych podatków), nie zarobiłam na reklamach alko ani gier hazardowych, nie zarobiłam na nieetycznych współpracach - ironizuje Kinga Rusin.

Prowadzimy z Markiem własną firmę. Nie stoi za nami żaden koncern, ukryty producent, ani pieniądze z funduszu. Zarobione pieniądze wydajemy tak jak chcemy, czyli podróżując przez większą część roku i pracując jednocześnie, co jest naprawdę nie lada wyzwaniem - wyjaśniła celebrytka.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zarobkipieniądzeKinga Rusin
Powiązane
Bestsellery Empiku 2023
Kinga Rusin zaniepokojona sytuacją TVN. Mówi o "szczuciu jak za Kurskiego"
Kinga Rusin
Kinga Rusin wróci do telewizji? Taką propozycję miała dostać od Miszczaka
Ralph Kaminski
Ralph Kaminski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Pieniądze na podróże są z czego?". Kinga Rusin zdradziła, jak zarabia »
Zobacz
|
Zrób to, a mrówki zawsze będą omijać twój ogród. Zawsze działa
Najlepsza pułapka na mrówki pod słońcem. Ta domowa mikstura zawsze działa. Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
"Apollo w ogniu"
Nowy thriller akcji z kultowego cyklu. Polski aktor w obsadzie serialu
Piasecki
Długo walczył o powrót do zdrowia. "Z występów chyba już nic nie będzie"
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Lech Dyblik w serialu "Zajazd. Będzie się działo"
Uwielbiany polski serial wraca. Data premiery hitu ujawniona
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj