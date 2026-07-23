Kinga Rusin zrezygnowała z pracy w TVN
Kinga Rusin przez wiele lat była gwiazdą stacji TVN. Prowadziła m.in. program "Dzień dobry TVN". W pewnym momencie postanowiła zrezygnować z kariery w mediach i zaczęła podróżować po świecie.
Kinga Rusin podróżuje po całym świecie
Swoje wyjazdy, w których towarzyszy jej partner, czyli Marek Kujawa, relacjonuje w mediach społecznościowych. Niedawno Kinga Rusin odwiedziła Japonię. Obecnie podróżuje po Malezji. "Po pięknych chwilach w Cameron Highlands, właśnie skończyliśmy zwiedzać piękne kolonialne George Town ze sławnymi już muralami Litwina Ernesta Zacharevica, nazywanego Banksy'm Malezji" - czytamy w jej wpisie na Instagramie.
Jak Kinga Rusin zarabia na swoje podróże?
Pod jej postem pojawił się komentarz, na który Kinga Rusin postanowiła odpowiedzieć. Internauta zapytał ją o to, jak zarabia na swoje podróże. Co odpowiedziała była gwiazda TVN?
"A te pieniądze na podróże to z czego?" - to jest pytanie (z nieukrywaną nutką złośliwości) spod ostatniego postu, w którym zapowiedziałam naszą kolejną wyprawę - tymi słowami zaczęła swój wpis Kinga Rusin.
Ponieważ czasami pytanie się powtarza, odpowiadam: nie ukradłam, nie dostałam w spadku, nie dostałam od byłego męża, nie dostałam z publicznej telewizji (czytaj: z naszych podatków), nie zarobiłam na reklamach alko ani gier hazardowych, nie zarobiłam na nieetycznych współpracach - ironizuje Kinga Rusin.
Prowadzimy z Markiem własną firmę. Nie stoi za nami żaden koncern, ukryty producent, ani pieniądze z funduszu. Zarobione pieniądze wydajemy tak jak chcemy, czyli podróżując przez większą część roku i pracując jednocześnie, co jest naprawdę nie lada wyzwaniem - wyjaśniła celebrytka.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.