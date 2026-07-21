Była żona Marcina Prokopa dostała pracę w Polsacie. To jej debiut w telewizji

W kwietniu Marcin Prokop wraz ze swoją byłą już żoną ogłosił w sieci, że postanowili się rozstać. Przez ostatnie 20 lat prezenter TVN związany był z Marią Prażuch. Owocem tego związku jest córka.

Marcin Prokop i Maria Prokop o rozwodzie

"Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają, którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas - był początkiem nowego, innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy" - napisali Prażuch i Prokop.

Nowy program w Polsacie z Marią Prokop

Nowy program Polsatu ma być pełen emocji, wzruszeń i prawdziwych historii. "Wielka Miłość w Małym Mieście" skupi się na osobach, które mimo różnych doświadczeń nadal wierzą, że na miłość nigdy nie jest za późno. Za prowadzenie formatu odpowiadać będzie Maria Prokop - była żona Marcina Prokopa, który od lat związany jest ze stacją TVN. "Po latach w korporacji zmieniła życie o 180 stopni: dziś dzieli czas między Polską a Teneryfą, prowadzi jogę i wspiera kobiety w rozwoju. «Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu» – mówi Maria Prokop" - czytamy w oficjalnym komunikacie Polsatu w mediach społecznościowych.

O czym jest nowy, randkowy show Polsatu?

"«Wielka Miłość w Małym Mieście« to projekt, który powstał z myślą o osobach, które wierzą, że prawdziwa miłość może narodzić się wszędzie. Chcemy połączyć ludzi, którzy są gotowi otworzyć się na nową znajomość i dać sobie szansę na stworzenie prawdziwej relacji" - czytamy na stronie Polsatu. Bohaterami programu zostali mężczyźni z mniejszych miejscowości, którzy osiągnęli życiową stabilizację, są spełnieni zawodowo i wiedzą, czego chcą od życia. To osoby ceniące bliskość, lojalność i trwałe relacje, dla których rodzina i wspólna przyszłość pozostają ważnymi wartościami. Mimo to wciąż czekają na tę jedną, wyjątkową osobę.