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Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?

dzisiaj, 12:18
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Brzozowski
Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?/AKPA
Rafał Brzozowski już niebawem weźmie ślub. Informacja o tym, że piosenkarz się żeni obiegła media kilka dni temu. Dziennikarze ustalili, kim jest przyszła pani Brzozowska. "Znają się od lat" - mówi osoba, która zna parę.

Rafał Brzozowski 1 sierpnia bierze ślub

Rafał Brzozowski się żeni. Informacja o ślubie artysty, który przez kilka ostatnich lat był twarzą TVP, obiegła media kilka dni temu. Doniesienia te potwierdziła Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP.

Joanna Kurska odmówiła udziału w ślubie Brzozowskiego

Wraz z mężem została zaproszona na ślub, ale jak wyjaśniła w rozmowie z Plejadą, nie pojawią się, bo 1 sierpnia to dla nich jeden z tych dni, w które "nie tańczą". Rafał dzwonił do mnie 16 czerwca, ale gdy powiedział, kiedy jest ślub, od razu odpowiedziałam, że nie będziemy mogli być - powiedziała Joanna Kurska.

Joanna Kurska nie pojawi się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Podała powód
Joanna Kurska nie pojawi się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Podała powód

1 sierpnia to dla nas żelazny program obowiązkowy od zawsze. Upamiętnimy Powstańców Warszawskich, mamę Jacka, która była sanitariuszką Szarych Szeregów ps. Marta w szpitalu Sióstr Niepokalanek na Mokotowie - wyjaśniła żona Jacka Kurskiego. Wieczorem śpiewamy (nie)zakazane piosenki. Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni - dodała.

Kim jest przyszła żona Rafała Brzozowskiego?

Media ustaliły nie tylko datę ceremonii, ale także to, kim jest przyszła żona Rafała Brzozowskiego. Wybranka artysty ma na imię Helena. Para zna się od kilku dobrych lat. Obydwoje unikają rozgłosu i nie pojawiają się razem publicznie. Jak wynika z ustaleń mediów miała ich połączyć wspólna pasja, czyli muzyka.

Helena podobnie jak jej przyszły mąż zajmuje się muzyką. Rafała poznała wiele lat temu właśnie podczas scenicznych występów. Znają się już od lat, a połączyła ich wspólna pasja – muzyka i scena. Helena również jest wokalistką i ma na koncie telewizyjne występy, między innymi w programie "Świat się kręci", jednak nigdy nie zależało jej na byciu gwiazdą ani bohaterką celebryckich portali - wyjaśnia informator.

To Rafał Brzozowski mówił o przyszłej żonie

Podobno Helena miała być widywana za kulisami show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Rafał Brzozowski weźmie udział w jesiennej edycji tego programu. Sam Brzozowski nie wypowiedział się do tej pory ani na temat swojego ślubu, ani samej narzeczonej. W jednym z wywiadów wyznał natomiast, że jest przy nim ktoś, kto jak powiedział "daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, radości, poczucie, że mogę pracować i się rozwijać, to tak". I to jest ta moja strefa prywatna, którą chcę dla siebie zostawić - wyjaśniał.

Kim jest Rafał Brzozowski?

Rafał Brzozowski jest piosenkarzem a także prezenterem telewizyjnym. Karierę muzyczną zaczynał w zespole K.Martin. Rozpoznawalność Rafał Brzozowski zdobył dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" w 2011 roku.

W latach 2017-2024 był prezenterem TVP. Prowadził programy "Koło Fortuny" oraz "Jaka to melodia?" a także "The Voice Senior". Podobnie jak jego ojciec w dzieciństwie trenował zapasy. Po odejściu z TVP otworzył swój pensjonat pod nazwą "Brzozowy Dwór" w Zamościu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ślubnarzeczonaRafał Brzozowski
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