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Joanna Kurska nie pojawi się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Podała powód

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 21:07
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Kurska
Joanna Kurska nie pojawi się na ślubie Rafała Brzozowskiego. Podała powód/AKPA
Rafał Brzozowski się żeni. Informacja o tym, że 1 sierpnia artysta powie sakramentalne "tak" obiegła już media. Gośćmi na tym wydarzeniu mieli być Joanna i Jacek Kurscy. Okazuje się, że nie będą obecni. Joanna Kurska wyjaśniła, dlaczego. "Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Rafał Brzozowski przez wiele lat był gwiazdą TVP. Po tym, jak zmieniła się władza, pożegnał się ze stacją. Zajął się m.in. prowadzeniem własnego pensjonatu. Niebawem ma również pojawić się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Rafał Brzozowski bierze ślub

Artysta mocno strzeże swojego życia prywatnego. Od pewnego czasu jest szczęśliwie zakochany. Jest ktoś przy mnie, kto daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, radości, poczucie, że mogę pracować i się rozwijać, to tak. I to jest ta moja strefa prywatna, którą chcę dla siebie zostawić - powiedział w rozmowie z "Faktem". Informacja o tym, że Rafał Brzozowski bierze ślub obiegła media we wtorek, 21 lipca. Podał ją portal Pudelek.

Rafał Brzozowski bierze ślub. Wśród gości m.in. Jacek i Joanna Kurscy
Rafał Brzozowski bierze ślub. Wśród gości m.in. Jacek i Joanna Kurscy

Joanna i Jacek Kurski zostali zaproszeni na ślub Kurskiego

Celebryta ma 1 sierpnia powiedzieć sakramentalne "tak". Wśród osób, które zaprosił mają być m.in. Joanna i Jacek Kurscy. Rafał Brzozowski pracował w TVP właśnie wtedy, gdy Kurski był prezesem stacji.

W rozmowie z Plejadą Joanna Kurska powiedziała, że rzeczywiście ślub artysty odbędzie się 1 sierpnia. Potwierdziła również, że otrzymała zaproszenie, ale ani ona, ani jej mąż nie pojawią się na uroczystości. Rafał dzwonił do mnie 16 czerwca, ale gdy powiedział, kiedy jest ślub, od razu odpowiedziałam, że nie będziemy mogli być - powiedziała Joanna Kurska. Dodała, że życzy Brzozowskiemu "wszystkiego najlepszego".

Dlaczego Joanna i Jacek Kurscy nie pojawią się na ślubie Brzozowskiego?

Wyjaśniła również, dlaczego nie będą obecni na ślubie piosenkarza. Do Polski przyleciałam tydzień temu, jak co roku na naszą rocznicę ślubu, która jest również okazją do złożenia hołdu śp. parze prezydenckiej. Byliśmy w Krakowie, przez kilka dni jestem w Warszawie a później w Gdańsku. 1 sierpnia to dla nas żelazny program obowiązkowy od zawsze. Upamiętnimy Powstańców Warszawskich, mamę Jacka, która była sanitariuszką Szarych Szeregów ps. Marta w szpitalu Sióstr Niepokalanek na Mokotowie - powiedziała żona byłego prezesa TVP.

Wieczorem śpiewamy (nie)zakazane piosenki. Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni - wyjaśniła.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jacek KurskiślubJoanna KurskaRafał Brzozowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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