Rafał Brzozowski przez wiele lat był gwiazdą TVP. Po tym, jak zmieniła się władza, pożegnał się ze stacją. Zajął się m.in. prowadzeniem własnego pensjonatu. Niebawem ma również pojawić się w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Rafał Brzozowski bierze ślub

Artysta mocno strzeże swojego życia prywatnego. Od pewnego czasu jest szczęśliwie zakochany. Jest ktoś przy mnie, kto daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, radości, poczucie, że mogę pracować i się rozwijać, to tak. I to jest ta moja strefa prywatna, którą chcę dla siebie zostawić - powiedział w rozmowie z "Faktem". Informacja o tym, że Rafał Brzozowski bierze ślub obiegła media we wtorek, 21 lipca. Podał ją portal Pudelek.

Joanna i Jacek Kurski zostali zaproszeni na ślub Kurskiego

Celebryta ma 1 sierpnia powiedzieć sakramentalne "tak". Wśród osób, które zaprosił mają być m.in. Joanna i Jacek Kurscy. Rafał Brzozowski pracował w TVP właśnie wtedy, gdy Kurski był prezesem stacji.

W rozmowie z Plejadą Joanna Kurska powiedziała, że rzeczywiście ślub artysty odbędzie się 1 sierpnia. Potwierdziła również, że otrzymała zaproszenie, ale ani ona, ani jej mąż nie pojawią się na uroczystości. Rafał dzwonił do mnie 16 czerwca, ale gdy powiedział, kiedy jest ślub, od razu odpowiedziałam, że nie będziemy mogli być - powiedziała Joanna Kurska. Dodała, że życzy Brzozowskiemu "wszystkiego najlepszego".

Dlaczego Joanna i Jacek Kurscy nie pojawią się na ślubie Brzozowskiego?

Wyjaśniła również, dlaczego nie będą obecni na ślubie piosenkarza. Do Polski przyleciałam tydzień temu, jak co roku na naszą rocznicę ślubu, która jest również okazją do złożenia hołdu śp. parze prezydenckiej. Byliśmy w Krakowie, przez kilka dni jestem w Warszawie a później w Gdańsku. 1 sierpnia to dla nas żelazny program obowiązkowy od zawsze. Upamiętnimy Powstańców Warszawskich, mamę Jacka, która była sanitariuszką Szarych Szeregów ps. Marta w szpitalu Sióstr Niepokalanek na Mokotowie - powiedziała żona byłego prezesa TVP.

Wieczorem śpiewamy (nie)zakazane piosenki. Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni - wyjaśniła.