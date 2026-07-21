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Rafał Brzozowski bierze ślub. Wśród gości m.in. Jacek i Joanna Kurscy

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:01
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Brzozowski
Rafał Brzozowski się żeni/AKPA
Rafał Brzozowski już niedługo stanie na ślubnym kobiercu. Były gwiazdor TVP i prowadzący "Jaka to melodia?" przygotowuje huczne wesele. Wśród gości nie zabraknie VIP-ów.

Rafał Brzozowski za czasów prezesury Jacka Kurskiego stał się jedną z największych gwiazd TVP. Prowadził m.in. "Jaka to melodia?" i liczne imprezy. Rafał Brzozowski przez osiem lat był związany z modelką i wicemiss Polonia Anną Tarnowską. Relacja pary jednak nie przetrwała próby czasu i zakończyła się w 2021 roku. Sam piosenkarz przyznawał w wywiadach, że długo musiał leczyć rany po rozstaniu. Był to jego jak dotąd jedyny medialny związek.

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Zakochany Rafał Brzozowski

O tym, że Rafał Brzozowski jest znów zakochany, wiemy od samego zainteresowanego, który potwierdził, że jest w nowym związku w rozmowie z "Faktem". Były gwiazdor TVP ubolewał, że nie założył rodziny, ale zapewniał również, że wkrótce się to zmieni. "Jest ktoś przy mnie, kto daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, radości, poczucie, że mogę pracować i się rozwijać, to tak. I to jest ta moja strefa prywatna, którą chcę dla siebie zostawić. Jeżeli miałbym coś osobiście zakomunikować światu, to na pewno zrobię to w formie jakiegoś krótkiego oświadczenia, by też nie trzymać jakichś spekulacji. Jedyne, czego mi się w życiu nie udało zrobić, to założyć rodzinę. Tego po prostu mi się nie udało stworzyć, ale myślę, że przychodzi taki czas, że powoli jestem na to gotowy" - mówił na łamach "Faktu".

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Rafał Brzozowski bierze ślub

1 sierpnia, w jednym z warszawskich kościołów, Rafał Brzozowski powie sakramentalne "tak". Piosenkarz chroni prywatność swojej wybranki, więc na próżno szukać ich wspólnych zdjęć w sieci. Jak udało się ustalić Pudelkowi, para młoda nie planuje cichej ceremonii, a huczne, tradycyjne polskie wesele. Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Edyta Górniak, z którą zaprzyjaźnił się kilka lat temu. Na weselu bawić się będą również Joanna i Jacek Kurscy. Nie jest tajemnicą, że Rafał był jednym z ulubieńców zarówno Joanny, gdy ta była szefową "Pytania na Śniadanie", jak i samego prezesa, który powierzył mu prowadzenie "Jaka to melodia" i wysłał na Eurowizję.

Kariera Rafała Borowskiego

Kariera Rafała Brzozowskiego zaczęła się od udziału w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011). Rok później wypuścił singiel "Tak blisko", który szybko podbił listy przebojów. W 2017 r. piosenkarz zaczął karierę w TVP. Prowadził "Koło fortuny" , a potem przebojowy teleturniej muzyczny "Jaka to melodii?" oraz "The Voice Senior". Powierzano mu także prowadzenie wielu dużych wydarzeń emitowanych przez TVP, m.in. KFPP w Opolu czy Sylwestra Marzeń. Latem 2024 r. stacja zakończyła jednak współpracę z muzykiem, a do "Jaka to melodia?" wrócił Robert Janowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jacek KurskiślubRafał Brzozowski
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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