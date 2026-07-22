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Ralph Kaminski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 12:56
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Ralph Kaminski
Ralph Kaminski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt/AKPA
Ralph Kaminski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". W środę, 22 lipca poprowadził wydanie w parze z Dorotą Wellman. Na wizji wystąpił w jasnożółtym garniturze. Widzowie szybko wydali werdykt. Jak ocenili piosenkarza w roli prezentera?

Ralph Kaminski to artysta młodego pokolenia, który na polskiej scenie muzycznej zadebiutował kilka lat temu. Nie stroni od występów na scenie, ale też nowych wyzwań zawodowych.

Ralph Kaminski jako prowadzący "Dzień dobry TVN"

Artysta ma już na swoim koncie konferansjerkę m.in. na festiwalu w Opolu. W środę, 22 lipca można było zobaczyć go u boku Doroty Wellman. Ralph Kaminski zadebiutował w roli prowadzącego najnowsze wydanie "Dzień dobry TVN".

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Dziennikarka przez całe wakacje będzie pojawiać się w towarzystwie różnych współprowadzących. Powodem jest nieobecność Marcina Prokopa, który nagrywa nowy sezon "Niezwykłych Stanów Prokopa" i z tego powodu wyjechał do Ameryki.

Widzowie ocenili debiut Ralpha Kaminskiego

Widzowie już kilka minut po rozpoczęciu "Dzień dobry TVN" z udziałem Ralpha Kaminskiego wydali werdykt. Czy ich zdaniem artysta sprawdził się w roli prowadzącego? Wielu z nich była pod wrażeniem tego, jak piosenkarz poradził sobie w nowej roli.

"Powinien na stałe zagościć jako prowadzący. Pierwszy raz widzę, żeby któraś gwiazda miała takie flow"; "Proszę częściej… taka świeżość, naturalność. Niesamowita przyjemność oglądać taki fenomenalny duet"; "Oglądam i jestem zachwycona, pełen profesjonalizm!", "Świetnie was się razem ogląda. Ralph wprowadza dużo luzu" - pisali internauci.

Kim jest Ralph Kaminski?

Ralph Kaminski urodził się i dorastał w Jaśle. Ukończył wokalistykę na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Studiował również na Wydziale Popu na Codarts University for the Arts﻿ w innych językach w Rotterdamie.

Debiutanckim albumem Ralpha Kaminskiego była płyta "Morze". Album promował singlami: "Podobno", "Zawsze" i "Meybick Song". Na swoim koncie Ralph Kaminski ma takie albumy jak:

  • Młodość (2019)
  • Kora (2021)
  • Bal u Rafała (2022)
  • Góra (2026).

Artysta prowadził audycję w Radio 357. W 2025 wziął udział w projekcie Męskie Granie Orkiestra. Wraz z Igorem Herbutem, Błażejem Królem i Natalią Przybysz jest współautorem singla "To bardzo ziemskie".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Dzień dobry TVNDorota WellmanRalph Kaminski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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