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Piotr Kędzierski rozstał się z Kubą Wojewódzkim. Partnerka Kędzierskiego komentuje

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:05
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Wojewódzki, Kędzierski
Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki nie prowadzą już razem podcastu/AKPA
Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski postanowili zakończyć współpracę nad podcastem. Kędzierski, po udziale w "Tańcu z gwiazdami" dostał ciekawą propozycję pracy. Jesienią będzie można zobaczyć nowe show, który poprowadzi razem z Idą Nowakowską. Partnerka Kędzierskiego, Agata Biernat, opowiedziała o kulisach współpracy Wojewódzkiego i Kędzierskiego.

Piotr "Kędzior" Kędzierski to znany polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter oraz DJ. Sławę zdobył dzięki audycjom w Rock Radiu (m.in. "Ranne kakao") oraz jako współprowadzący program "Onet Rano". Od marca 2022 roku wspólnie z Kubą Wojewódzkim tworzy popularny podcast "WojewódzkiKędzierski" w portalu Onet.pl. Teraz Wojewódzki i Kędzierski zakończyli współpracę nad podcastem.

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Z kim jest związany Piotr Kędzierski?

Partnerką Piotra Kędzierskiego jest Agata Biernat. Urodzona w 1989 roku modelka zdobyła tytuł Miss Polonia 2017, a rok później reprezentowała Polskę podczas konkursu Miss World w Chinach. Mimo że od dawna tworzą związek, do tej pory bardzo rzadko pokazywała się publicznie u boku ukochanego. Teraz po raz pierwszy modelka udzieliła nam wywiadu i opowiedziała o ich relacji. Nie kryła również dumy z zawodowych sukcesów partnera i jego nowej roli w telewizji.

Agata Biernat o zawodowym rozstaniu Kędzierskiego i Wojewódzkiego

Agata Biernat wyjawiła, że zmiany w życiu Piotra nie zepsuły relacji między panami. "Ja się cieszę, że Piotr się rozwija. Wszystko jest tak, jak powinno być. Ja trzymam za niego kciuki. Jestem tutaj, wspieram go. Jestem mega dumna" - mówiła partnerka dziennikarza w rozmowie z Kozaczkiem. Piotr Kędzierski równie pozytywnie wypowiedział się o zakończeniu współpracy z Wojewódzkim: "Napisaliśmy swoje posty, pożegnaliśmy się i będziemy robić fajne rzeczy nadal, tylko solo. Znasz mnie trochę i wiesz, że (...) nie mam potrzeby generowania konfliktów. Jest OK".

Nowy program Piotra Kędzierskiego i Idy Nowakowskiej w Polsacie

"Hitster" to nowy muzyczny show w Polsacie, który wystartuje jesienią. Gospodarzami programu są Ida Nowakowska oraz dziennikarz Piotr Kędzierski. Program „Hitster. Muzyczna gra przebojów” powstał w oparciu o grę o tym samym tytule, która cieszy się ogromnym powodzeniem w pięćdziesięciu krajach na świecie i doczekała się telewizyjnych odpowiedników między innymi w Niemczech i Holandii. Uczestnicy muszą odgadywać, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane im utwory muzyczne. Do każdej składającej się z trzech rund rozgrywki przystępują dwie drużyny gwiazd. Składy są dwuosobowe i nigdy nie są zestawiane przypadkowo. Przed widzami duety rodzinne, pary przyjaciół w życiu prywatnym i zawodowym, a także życiowi partnerzy artystów.

Piotr Kędzierski w "Tańcu z gwiazdami"

Piotr Kędzierski w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" dotarł do półfinału. Zanim jednak poznano wyniki, dziennikarz zrezygnował z dalszego udziału w programie na własne życzenie, ustępując miejsca parom o wyższych umiejętnościach tanecznych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolsatKuba WojewódzkiPiotr kędzierski
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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