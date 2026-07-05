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Kolejny uczestnik "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To znany kucharz

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 11:33
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TzG
Kolejny uczestnik "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To znany kucharz/AKPA
Polsat ogłosił nazwisko kolejnego uczestnika programu "Taniec z Gwiazdami". W nowej edycji, która już jesienią powróci na antenę stacji, pojawi się znany kucharz. O kim dokładnie jest mowa?

"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się uznaniem widzów. Jesienią na antenę Polsatu powróci kolejna, 19. już edycja tego tanecznego show. Wiadomo już, że w programie pojawi się nowy juror albo jurorka.

Miejsce Ewy Kasprzyk, która zdecydowała się odejść z "Tańca z Gwiazdami" pojawi się nowa gwiazda. Pojawiają się informacje, że może to być Anna Mucha lub Agata Kulesza.

Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość"
Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość"

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Lista nazwisk gwiazd, które pojawią się w nowej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" powoli się zapełnia. Polsat, co tydzień ogłasza nowe. Wiadomo już, że swoje umiejętności zaprezentują na parkiecie takie gwiazdy jak:

  • Helena Englert
  • Andrzej Rosiewicz
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska
  • Piotr "Guma" Gumulec
  • Krzysztof Kwiatkowski.

Znany kucharz w "Tańcu z Gwiazdami"

Do tej piątki ogłoszonych już uczestników dołączy znany kucharz. Jego uczestnictwo ogłoszono w programie "Halo tu Polsat" oraz na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych. Będzie to Matteo Brunetti.

Kucharz i twórca internetowy pochodzący z Włoch Matteo Brunetti dołącza do rodziny "Tańca z gwiazdami". Popularność zdobył w programie kulinarnym Masterchef Polska, jest autorem książki z tradycyjnymi, włoskimi recepturami, a na co dzień tworzy w internecie dynamiczne, pełne humoru filmy kulinarne. Co nam zgotuje na parkiecie? Przekonamy się już wkrótce - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kim jest Matteo Brunetti?

Matteo Brunetti jest znanym kucharzem i influencerem. Popularność zyskał dzięki mediom społecznościowych oraz programom kulinarnym. Jego specjalizacją jest głównie kuchnia włoska. Jego sympatycy cenią go za ogromną energię, poczucie humoru oraz włoski temperament.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiMatteo Brunetti
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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