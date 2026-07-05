"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się uznaniem widzów. Jesienią na antenę Polsatu powróci kolejna, 19. już edycja tego tanecznego show. Wiadomo już, że w programie pojawi się nowy juror albo jurorka.

Miejsce Ewy Kasprzyk, która zdecydowała się odejść z "Tańca z Gwiazdami" pojawi się nowa gwiazda. Pojawiają się informacje, że może to być Anna Mucha lub Agata Kulesza.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Lista nazwisk gwiazd, które pojawią się w nowej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" powoli się zapełnia. Polsat, co tydzień ogłasza nowe. Wiadomo już, że swoje umiejętności zaprezentują na parkiecie takie gwiazdy jak:

Helena Englert

Andrzej Rosiewicz

Marta "Mandaryna" Wiśniewska

Piotr "Guma" Gumulec

Krzysztof Kwiatkowski.

Znany kucharz w "Tańcu z Gwiazdami"

Do tej piątki ogłoszonych już uczestników dołączy znany kucharz. Jego uczestnictwo ogłoszono w programie "Halo tu Polsat" oraz na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych. Będzie to Matteo Brunetti.

Kucharz i twórca internetowy pochodzący z Włoch Matteo Brunetti dołącza do rodziny "Tańca z gwiazdami". Popularność zdobył w programie kulinarnym Masterchef Polska, jest autorem książki z tradycyjnymi, włoskimi recepturami, a na co dzień tworzy w internecie dynamiczne, pełne humoru filmy kulinarne. Co nam zgotuje na parkiecie? Przekonamy się już wkrótce - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kim jest Matteo Brunetti?

Matteo Brunetti jest znanym kucharzem i influencerem. Popularność zyskał dzięki mediom społecznościowych oraz programom kulinarnym. Jego specjalizacją jest głównie kuchnia włoska. Jego sympatycy cenią go za ogromną energię, poczucie humoru oraz włoski temperament.