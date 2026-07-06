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Była gwiazda TVP w Polsacie. Poprowadzi nowy program

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 15:05
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Ida Nowakowska
Była gwiazda TVP w Polsacie. Poprowadzi nowy program/AKPA
Byłe gwiazdy TVP, które zostały zwolnione po zmianie władz w stacji, powoli wracają na wizję. Wiele z nich trafiło do Polsatu. Teraz pojawiła się informacja o kolejnej. To była prezenterka "Pytania na śniadanie" i "The Voice Kids". Jak donoszą media już jesienią będzie współprowadziła nowy program. Partnerowała jej będzie inna znana gwiazda. O kim mowa?

Gdy zmieniły się władze w TVP wielu prowadzących musiało pożegnać się z pracą w stacji. Wśród nich byli m.in. Olek Sikora, Rafał Brzozowski czy Ida Nowakowska.

Była gwiazda TVP w Polsacie

Cała trójka odnalazła się w Polsacie. Olek Sikora w parze z Olą Filipek prowadzi "Halo, tu Polsat" a Rafał Brzozowski pojawi się w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kilka dni temu okazało się, że Ida Nowakowska również pojawi się w 23. edycji tego programu.

Ida Nowakowska wraca do mediów. Zobaczymy ją w Polsacie. Wiemy, co będzie robić
Ida Nowakowska wraca do mediów. Zobaczymy ją w Polsacie. Wiemy, co będzie robić

Prezenterka ma również poprowadzić wybory Miss Supranational (transmisja 31 lipca, godz. 19.55) oraz Mister Supranational (retransmisja 9 sierpnia, godz. 19.55). Zasiądzie także w jury konkursu Miss Polski, którego transmisję zaplanowano na 2 sierpnia.

Była gwiazda TVP poprowadzi nowy teleturniej

Okazuje się, że to nie koniec propozycji, jakie otrzymała Ida Nowakowska od Polsatu. Prezenterka, jak donosi Plejada, ma się również pojawić w nowym teleturnieju muzycznym tej stacji.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że prowadzącym format "Hitster" będzie Piotr Kędzierski. Ida Nowakowska ma być współprowadzącą ten program. Ida ma być jedną z głównych twarzy jesieni w Polsacie. Kierownictwo chce ją sprawdzić najpierw podczas Festiwalu Piękna, ale zdjęcia do nowego teleturnieju już się zaczęły. Wszyscy wiedzą, że w TVP cieszyła się sympatią widzów. Nie przez przypadek coraz częściej pojawia się teraz także w "Halo tu Polsat" - mówi informator Plejady.

Kim jest Ida Nowakowska?

Ida Nowakowska to tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna. Była solistką Teatru Muzycznego "Roma" w Warszawie, w którym występowała w musicalach: "Piotruś Pan", "Taniec wampirów", "Koty" i "Upiór w operze". Widzom dała się poznać, gdy brała udział w pierwszej edycji programu rozrywkowego TVN "You Can Dance – Po prostu tańcz".

Od 2018 do 2023 roku była związana z TVP. Współprowadziła "Pytanie na śniadanie" a także "The Voice Kids" i okolicznościowe koncerty stacji. Była również jurorką w programie "Dance, dance, dance". Prywatnie jest żoną Jacka Herndona, z którym studiowała aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Para ma syna, Maksymiliana Marka. Prezenterka nie ukrywa swojej wiary i deklaruje, że jest katoliczką.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolsatPiotr kędzierskiIda Nowakowska
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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