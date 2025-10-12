Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik zostali zwolnienia. Dwa lata temu pożegnali TVN

Dwa lata temu program "Dzień dobry TVN" przeszedł prawdziwą rewolucję. Z pracą w tej śniadaniówce pożegnało się pięcioro prowadzących. Byli wśród nich również Anna Kalczyńska oraz Andrzej Sołtysik.

Reklama

Poza nimi z widzami musieli pożegnać się Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme a kilka dni później swoje odejście ogłosił również Filip Chajzer.

Teraz z okazji 20-lecia programu "Dzień dobry TVN" byli prowadzący wracają, by gościnnie poprowadzić jubileuszowe wydania. Widzowie zobaczyli w tej roli już m.in. Kingę Rusin, Magdę Mołek, Małgorzatę Ohme i Filipa Chajzera.

Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik wrócili do TVN. Jak przywitali widzów?

Teraz "Dzień dobry TVN" odwiedzili Anna Kalczyńska oraz Andrzej Sołtysik. Prowadzący przywitali widzów, nawiązując do wydarzeń sprzed ponad dwóch lat.

Nasza obecność tutaj to dowód na to, że życie ma dla nas różne zakręty i są różne niespodzianki. Dzisiaj wylosowaliśmy bardzo słodką czekoladkę z tego pudełka życiowego. Miło nam witać się z państwem, chociaż przychodzimy z innych światów, od innych widzów i innych tematów. Andrzej dzisiaj w TVP...- powiedziała Anna Kalczyńska.

Andrzej Sołtysik powiedział z kolei o tym, gdzie obecnie współpracuje jego towarzyszka. Anna TVP World - bardzo międzynarodowa stacja. Widziałem cię z Radosławem Sikorskim w Miami, jesteś blisko rządu! (...) Jesteśmy sąsiadami, Ania pracuje na parterze w budynku na ul. Jasnej, a ja na drugim piętrze znalazłem swoje miejsce i też tam robimy taki program jak ten, tylko po południu. Nazywa się "Dobrego dnia" i mówimy na niego "DD" - wyjaśnił Sołtysik.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Andrzej Sołtysik wbił szpilę TVN. Co powiedział?

Prezenter nie gryzł się w język i wbił szpilę dyrektorce programowej Lidii Kazen i samej stacji TVN. Twoja mama, Halina, powiedziała mi, że jest z nas dumna, że jesteśmy dalej dziennikarzami, bo dwa i pół roku temu, gdy straciliśmy tę pracę, byliśmy zdezorientowani, ale trzeba było ogarnąć życie i tę pracę znaleźliśmy, a dzisiaj uznaliśmy, że jest to miejsce, gdzie chcemy się znaleźć z okazji 20-lecia - stwierdził Sołtysik.