Joanna i Paweł Orleańscy są razem od ponad 25 lat. To nie jest częsty staż małżeński u ludzi z kręgów show-biznesu. Cały czas pojawiają się informacje o rozwodach w branży. Aktorska para poznała się jeszcze na studiach we Wrocławiu, a ślub wzięli w 1999 roku.

Para niedawno świętowała 25-lecie ślubu. W rozmowie z Plejadą aktor i prezenter zdradził, co według niego stanowi fundament ich relacji. "To jest komunikacja, to jest też taki rodzaj partnerstwa, ale takiego mądrego zdrowego partnerstwa, czyli nie rywalizacji, a wspierania się. (...) Na tym polega cały sukces" - zdradził.

Dające do myślenia zdjęcia

Paweł Orleański został sfotografowany przez paparazzich podczas spotkania z tajemniczą blondynką. Jak relacjonował "Super Express", "po wspólnie obiedzie udali się w stronę auta gwiazdora. Uśmiechy nie znikały z ich ust, a w samochodzie spędzili jeszcze 40 minut". Orleański został poproszony o komentarz. Oburzony aktor od razu zabrał głos.

Oburzenie Pawła Orleańskiego

"Proszę nie szukać na siłę sensacji w zwykłym życiu człowieka aktywnego zawodowo. Na zdjęciach widać mnie z serdeczną koleżanką, z którą spotkałem się w celach czysto biznesowych, w miejscu publicznym i przy pełnej świadomości mojej żony. Wyciągnie błędnych wniosków z fotografii wyrwanych z kontekstu jest szkodliwe społecznie, a dodatkowo z konsekwencjami muszą zmagać się osoby zupełnie niezwiązane z sytuacją" - podkreślił.