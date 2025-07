Obsada ekranizacji klasycznej, bestsellerowej powieści Bolesława Prusa pt. "Lalka" budzi olbrzymie emocje. Wersję, której współproducentem jest TVP, reżyseruje Maciej Kawalski. Wokulskiego zagra w niej Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką - Kamila Urzędowska. Z kolei serial produkowany przez Netflix reżyseruje Paweł Maślona, a główne role grają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska.

Internauci dyskutują o obsadzie nowych ekranizacji "Lalki" Prusa. Wspominają przy tym film sprzed lat, czyli "Lalkę" w reż. Wojciecha Hasa. Izabelę Łęcką zagrała w nim Beata Tyszkiewicz. Pojawiają się głosy, że młodym aktorkom trudno będzie zmierzyć się z jej legendą.

Jak ocenia obsadę nowych adaptacji "Lalki" Beata Tyszkiewicz?

Dziennikarze serwisu Pudelek postanowili zapytać Beatę Tyszkiewicz, co sądzi o obsadzie nowych ekranizacji "Lalki". Głos w sprawie postanowiła zabrać sama Beata Tyszkiewicz. Aktorka w rozmowie z Pudelkiem odpowiedziała z typową dla siebie klasą. "Nowe ekranizacje to szansa dla aktorów. Sami widzowie zdecydują, co im bliższe" - powiedziała Beata Tyszkiewicz.