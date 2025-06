Michał Szpak to jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Artysta lubi szokować. Wiele emocji wywołuje jego życie prywatne. Piosenkarz nie jest wylewny i nie opowiada o tym zbyt wiele.

Życie osobiste Michała Szpaka

Artysta określa siebie jako osobę panseksualną, co oznacza, że płeć nie ma dla niego znaczenia w relacjach miłosnych. W jednym z wywiadów w magazynie "Twój Styl" wyjaśnił, co to dla niego oznacza. "Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Żyję tu i teraz. Żyję chwilą" - tłumaczył Michał Szpak.

Michał Szpak dodał zdjęcie z tajemniczą kobietą

Kobieta, z którą pozuje na zdjęciu Michał Szpak, to Martyna Maja, znana jako VTSS. To polska DJ-ka i producentka muzyczna, która zdobywa coraz większe uznanie na międzynarodowej scenie muzyki elektronicznej. Na Instagramie obserwuje ją ponad 306 tys. osób, a jej występy na prestiżowych festiwalach, takich jak Coachella, przyciągają uwagę zarówno fanów, jak i krytyków. Michał Szpak, jak się wydaje, również należy do grona jej wielbicieli.

Czy jest coś więcej?

Zdjęcie i jego opis sugerują wiele, ale nie ma żadnych oficjalnych informacji, które potwierdzałyby, że Michała Szpaka i VTSS łączy coś poza przyjaźnią. Artysta znany jest jednak z tego, że lubi zaskakiwać swoich fanów i pozostawiać ich w niepewności.