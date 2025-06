14 kwietnia 2025 okazało się, że dziennikarz TVN 24 Mateusz W. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dziennikarz został przewieziony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie wnioskowano o tymczasowe aresztowanie, na co sąd wyraził zgodę. Mateusz W. miał spędzić w areszcie trzy miesiące, ale właśnie wyszedł na wolność. Od razu pojawił się na Instagramie.

Mateusz M. apeluje do internautów

Mateusz W. jest już na wolności. Na InstaStories pokazał nowe zdjęcie, na którym widzimy, jak siedzi przy stoliku i pije kawę. Odezwał się też do followersów. "Ekscytujący będzie lot w kosmos Polaka. Ja melduję, że wróciłem z innej planety. Proszę, nie oceniajmy, poczekajmy na fakty. Dziękuję za wsparcie. Pozdrowienia i smacznej..." - napisał.

Reklama

Dlaczego Mateusz M. wcześniej opuścił areszt?

Nie wiadomo, dlaczego Mateusz W. opuścił areszt przed upływem trzech miesięcy. Portal Wirtualne Media informuje, że prawdopodobnie oznacza to zastosowanie jednego ze środków zapobiegawczych. "Zwykle w takich sytuacjach sąd wyznacza poręczenie majątkowe, nieraz połączone z zakazem opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi osobami zamieszanymi w sprawę" - czytamy.