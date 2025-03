Grażyna Szapołowska to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Urodzona w 1953 roku Grażyna Szapołowska zagrała m.in. w tak świetnych filmach, jak np. "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego, "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy, czy "Magnat" Filipa Bajona. Teraz widzowie mogli ją podziwiać na parkiecie tanecznym przebojowego show Polsatu.

W "Tańcu z gwiazdami" Grażyna Szapołowska tańczyła w parze z doświadczonym tancerzem Janem Klimentem. W trzecim odcinku, który upłynął w rytmie tańców latino, zatańczyli rumbę. Od jurorów dostali w sumie 31 punktów. Rafał Maserak dał im 8 punktów, Ewa Kasprzyk - 9 punktów, Tomasz Wygoda - 9 punktów, a Iwona Pavlović - 5 punktów. Niestety, Grażyna Szapołowska musiała pożegnać się z tanecznym show. Tak zdecydowali widzowie.

Grażyno, ja mam cichą nadzieję, że nie powiedziałaś swojego ostatniego słowa w filmie, bo jesteś naszym skarbem! Natomiast - twoje intencje teatralne szybują, intencje taneczne - w dół. Stopy płaskie, w obrotach ledwo ledwo... - powiedziała Iwona Pavlović po występie aktorki. Wyraźnie nie była zachwycona tym, co zobaczyła na parkiecie. Swojemu niezadowoleniu dała wyraz w punktacji, ponieważ dała aktorce najniższą ocenę spośród jurorskiego grona.

Grażyna Szapołowska chce być inspiracją

Liczyliśmy, że może jeszcze zatańczymy tango, bo mamy parę asów w rękawie. Ale widocznie tak miało być. Ja wierzę w przeznaczenie i los - powiedziała Grażyna Szapołowska reporterce portalu Jastrząb Post po tym, jak poznała werdykt widzów. Mam nadzieję, że będę mogła pobudzać kobiety do życia. Do nierezygnowania z siebie, radości, dbania o ciało, umysł, jedzenie. Do tego, żeby uwodzić świat w pozytywny sposób, poprzez siebie - dodała aktorka.

Mocna opinia Grażyny Szapołowskiej o Iwonie Pavlović

Iwona Pavlović najsurowiej oceniała Grażynę Szapołowską. W trzecim odcinku dała jej najmniej punktów spośród całego składu sędziowskiego. Wielu internautów stwierdziło, że była to sprawiedliwa ocena. Co Grażyna Szapołowska myśli o jurorce, która tak nisko ją oceniła? Niezła suczka z niej - powiedziała Grażyna Szapołowska o Iwonie Pavlović pod koniec wywiadu z Jastrząb Post.