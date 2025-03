W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami" tylko jedna para dostała najwyższe noty, czyli 40 punktów. To Michał Barczak i Magda Tarnowska. Dobrze zatańczyła również Grażyna Szapołowska. Walca, którego zatańczyła z Janem Klimentem, jurorzy ocenili na 32 punkty.

Na widowni pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami" pojawiła się Majka Jeżowska. Piosenkarka w poprzedniej edycji zajęła wysokie, 4. miejsce i wie, jak ważne jest wsparcie. Dlatego też dopingowała uczestników 16. serii "Tańca z gwiazdami".

Majka Jeżowska o odwadze

Grażynko, witamy cię na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Pięknie zaprezentowałaś walca, z elegancją, z klasą, z którą trzeba się urodzić. Jesteś dowodem na to, że kobieta w każdym wieku może zdobyć się na odwagę i zawładnąć parkietem. Trzymamy kciuki, pięknie tańczyłaś i tak dalej. Nie wiem, improwizuję oczywiście, ale to nie jest takie proste, jak nam się wydaje- powiedziała Majka Jeżowska, poproszona przez dziennikarkę Jastrząb Post, by wcieliła się w jurorkę "Tańca z gwiazdami".

"Nie może być gorsza ode mnie"

Majka Jeżowska ma 64 lata, Grażyna Szapołowska - 71 lat. Piosenkarka mówi, że to ona była inspiracją dla aktorki, by wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Bardzo mi się podobał. Pogratulowałam jej. Wiem, że byłam dla niej inspiracją, że w ogóle się odważyła wziąć udział w tej edycji. Powiedziała mi to zresztą osobiście i że ma taką ambicję, że nie może być gorsza ode mnie. Trzymam kciuki, żeby dała radę przede wszystkim fizycznie, kondycyjnie, bo to jest największa przeszkoda dla nas - powiedziała Majka Jeżowska.