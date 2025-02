Doda to niekwestionowana królowa polskiego show-biznesu od prawie trzech dekad. Nie boi się kontrowersji i jest niesłychanie pracowita. Nie tylko śpiewa, ale także m.in. zajmuje się produkcją filmową.

Prace nad filmem biograficznym

Od kilku miesięcy Doda opowiada, że przygotowuje film biograficzny o sobie. Ma mieć premierę jeszcze w tym roku. Artystka chce, aby w produkcji wzięli udział jej byli partnerzy, o których ostatnio mówiła w gorzkich słowach. Wśród zaproszonych przez Amazon Prime osób do udziału w produkcji znalazł się Radosław Majdan, pierwszy mąż Dody. Były bramkarz stanowczo odmówił udziału.

Radosław Majdan o "cyrku" Dody

"Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd dał jej rok więzienia, co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak. Czy to będzie rzetelna informacja, czy prawda jej życia. Wydaje mi się, że wybiórcza, jak wszystko, co robi Dorota. Nie jestem zainteresowany, żeby uczestniczyć w tym cyrku. Dziwię się, że dziennikarze tak bardzo w to wchodzą albo boją się jej zadawać tych trudnych pytań. Ale to nie moja sprawa, nie moje życie" - powiedział Radosław Majdan w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd.

Reporterka serwisu Party zapytała Dodę o decyzję Majdana i to, co o niej powiedział. Wokalistka odpowiedziała dość ogólnikowo, twierdząc, że to produkcja zajmuje się doborem i angażem gości produkcji biograficznej.

Doda: "nie skorzystał ze swojej szansy"

"Trzeba byłoby zapytać produkcji, bo oni się tym zajmują (...). Ale faktycznie bardzo mi zależało, by każdy, kto będzie opisany w tym filmie, miał szansę opowiedzieć swoją perspektywę (...). Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe, ja nigdy nie miałam takiej szansy, będąc np. bohaterką różnych książek swoich byłych (...). Kto skorzysta, to skorzysta, kto nie, to najwidoczniej nie" - podsumowała Doda.

Trzy lata małżeństwa

Doda i Radosław Majdan tworzyli na początku lat 2000 bardzo barwną parę. Ich małżeństwo, zawarte w 2005 roku, przetrwało zaledwie trzy lata. W tym czasie nie brakowało skandali, głównie związanych z niewiernością byłego piłkarza. Kulminacyjnym momentem ich burzliwej relacji było wyrzucenie rzeczy Radosława oraz gorzki wywiad, którego Doda udzieliła magazynowi "Viva!".