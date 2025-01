Artur Orzech doskonale znany jest widzom TVP. Prowadzi "Szansę na sukces", komentuje też konkurs Eurowizji. Dziennikarz niedawno ogłosił w mediach społecznościowych, że po raz drugi zostanie ojcem. Bardzo się z tego cieszy.

Przeogromna radość

"Radość jest przeogromna. Tak samo cieszyliśmy się z narodzin naszego pierwszego syna, jak i teraz drugiego dziecka. Jakkolwiek to zabrzmi, to naprawdę bardzo się ucieszyliśmy z tej niespodzianki, jaką obdarzył nas los, czyli z drugiej ciąży. (...) Nie spodziewałem się, że w tym wieku jeszcze będę przeżywał drugą młodość" - powiedział Artur Orzech w rozmowie z "Faktem".

"Będzie syn"

"Będzie drugi syn. I jakby tak policzyć na razie wszystkich chłopaków w rodzinie, to będzie nas już trzech. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że ponownie zostaniemy rodzicami, to nie myśleliśmy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Aczkolwiek żona od początku miała jakąś wewnętrzną pewność i przekonanie, że będzie chłopiec. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie bardzo dobrze i dziecko urodzi się zdrowe" - mówił "Faktowi" Artur Orzech.

Rafał Patyra o Arturze Orzechu

W porannym programie "Wstajemy" na antenie TV Republika Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra rozmawiali o życiu rodzinnym gwiazd. Dyskusja w pewnym momencie zeszła na Artura Orzecha.

"Nigdy na dzieci nie jest za późno. Jeśli mówimy o mężczyznach, to możemy tak powiedzieć, czego dowodem jest Artur Orzech, dziennikarz, który ma 60 lat. (...) Nie wygląda (...) bardzo dobrze się trzyma. Teraz też dojrzałe osoby mają więcej energii niż młodzi" - powiedziała Natalia Rzeźniczak.

"Mimo wszystko wolimy wyglądać przy nich [dzieciach - przyp. red.] jak rodzic, a nie dziadek" - podsumował Rafał Patyra.