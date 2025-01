Artur Orzech znowu pracuje w TVP

Artur Orzech jakiś czas temu wrócił do TVP i prowadzi program "Szansa na sukces". Widzowie kojarzą go również z konkursem piosenki Eurowizji podczas której bywa komentatorem. W najnowszym wywiadzie Artur Orzech wyznał, że już niebawem zostanie po raz drugi ojcem.

W rozmowie z "Faktem" przyznał, że nie spodziewał się, że w tym wieku będzie przeżywał drugą młodość. Nie ukrywał radości związanej z tym wydarzeniem.

Artur Orzech po raz drugi zostanie ojcem

Tak samo cieszyliśmy się z narodzin naszego pierwszego syna, jak i teraz drugiego dziecka. Jakkolwiek to zabrzmi, to naprawdę bardzo się ucieszyliśmy z tej niespodzianki, jaką obdarzył nas los, czyli z drugiej ciąży - powiedział prezenter.

Nie ujawnił, na kiedy wyznaczony został termin porodu. Wyznał jedynie, że jego żona bardzo dobrze znosi stan błogosławiony. Zaznaczył, że bardzo się kochają i dzielą rolami "i w związku, i w życiu". Byłem przy pierwszym, który trwał bardzo długo i jestem pełen podziwu dla mojej żony i kobiet, które przez to przechodzą. Bo to jest rzecz niewyobrażalna, zjawiskowa i naprawdę podziwiam moją żonę za to, co przeżyła. Dla nas facetów jest to rzecz niepojęta, my byśmy się poddali co najmniej w połowie - stwierdził Orzech.

Chłopiec czy dziewczynka?

Wiadomo, że prezenter będzie miał drugiego syna. Przyznał jednak, że gdy dowiedzieli się z żoną o ciąży, nie zastanawiali się czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Aczkolwiek żona od początku miała jakąś wewnętrzną pewność i przekonanie, że będzie chłopiec. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie bardzo dobrze i dziecko urodzi się zdrowe - powiedział.