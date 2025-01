Maryla Rodowicz od pewnego czasu nie pojawia się w Telewizji Polskiej. Zabrakło jej m.in. podczas 61. Krajowego Festiwal Polskiej Piosenki oraz niedawnego "Sylwestra z Dwójką". Wystąpiła za to podczas sylwestrowego koncertu Polsatu. Fani gwiazdy polskiej piosenki nie zobaczą jej także w najnowszej edycji programu "The Voice Senior", która startuje w sobotę 4 stycznia o godz. 20.00 w telewizyjnej Dwójce. Tym razem w obrotowych fotelach jurorów zasiądą: Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny.

Czy Maryla Rodowicz będzie oglądać "The Voice Senior"?

"Bardzo lubię 'The Voice Senior' i każdego 'Voice'a', bo jest to tak emocjonujące oglądać artystów, którzy walczą o karierę. To jest bardzo ciekawe" - powiedziała Plejadzie Maryla Rodowicz. "Ja sama, będąc bardzo młodą dziewczyną, też startowałam w różnych konkursach, chociaż nie było wtedy ich tak dużo i nie było to tak nagłośnione" - dodała.

Obrażona Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz podkreśla, że jest jej bardzo przykro, że TVP zerwała z nią współpracę. "Jestem trochę obrażona na TVP, ponieważ oni mnie zupełnie skreślili. Od roku mówią, że ja się nie mieszczę w ich formule" - powiedziała Plejadzie.