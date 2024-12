Jesienią widzowie Polsatu mogli zobaczyć 15. edycję show "Taniec z gwiazdami". Kolejna dopiero wiosną, ale już teraz padają nazwiska tych, którzy mogą wystąpić w tym tanecznym show.

Tancerze odchodzą z "Tańca z gwiazdami"

Wiadomo już, co potwierdziła stacja, że na parkiecie zabraknieMichała Danilczuka i Hanny Żudziewicz. Po sześciu latach nieobecności w "Tańcu z gwiazdami" wróci za to Agnieszka Kaczorowska. Kolejną tancerką, która na trzy lata zniknęła z show-biznesu a teraz ponownie pojawi się w tym tanecznym show jest Lenka Klimentova. To jednak nie wszystkie wieści na temat nowej edycji programu.

Powroty do programu "Taniec z gwiazdami"

W najnowszej edycji, która będzie emitowana w marcu na pewno na tanecznym parkiecie pojawi się Adrianna Borek, znana z kabaretu Nowaki. Jak wynika z doniesień mediów produkcji udało się namówić aktora, który latami odmawiał udziału w programie. Chodzi o Tomasza Karolaka.

Ten aktor ma wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami"

Tomasz Karolak w końcu zdecydował się na udział w show, ale jego warunki są nadal negocjowane. Na dniach ma podpisać umowę z produkcją i wtedy będzie uczestnikiem wiosennej edycji - twierdzi informator magazynu "Party". Czy tak będzie? O tym z pewnością niebawem się dowiemy.