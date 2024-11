15. edycja "Tańca z gwiazdami" już się zakończyła. Wygrali Vanessa Aleksander oraz Michał Bartkiewicz. Polsat nie traci jednak czasu i już szykuje 16., wiosenną edycję tego przebojowego, tanecznego show. Jeśli sprawdzi się to, co donoszą media, będzie to ekscytująca odsłona programu. Mówi się o popularnej dziennikarce oraz o byłej prezydentowej.