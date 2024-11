W ćwierćfinale "Tańca z gwiazdami" było mnóstwo emocji. O awans do kolejnego etapu walki o Kryształową Kulę walczyli: Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina. W pierwszej części odcinka influencerka i jej taneczny partner zatańczyli rumbę, która zyskała uznanie jurorów. Słowa Rafała Maseraka wywołały jednak konsternację.

"Rumba to taniec kochanków"

Zmysłowy układ choreograficzny do piosenki znanej z serialu "Twin Peaks", który zaprezentowali Julia Żugaj i Wojtek Kucina, zachwycił Tomasza Wygodę. Jesteś tak dojrzała w tym tańcu. Do tej pory widzieliśmy dziewczynkę, a dziś wyszła głęboka, dojrzała emocja. Miałaś piękne nogi. Byłaś piękna i zakochana - stwierdził juror. Rafał Maserak z kolei stwierdził, że występ wyszedł Julii i Wojciechowi bardzo dobrze, bo "rumba to taniec kochanków". Zasugerował tym samym, że parę łączy coś więcej niż przyjaźń.

Przypomnijmy, że niedawno Rafał Maserak nazwał Julię "Maffashion" Kuczyńską dziewczyną Michała Danilczuka.

Burza w internecie

Internauci są podzieleni. Jedni się oburzają i zarzucają Rafałowi Maserakowi niedyskrecję. Inni z kolei twierdzą, że nic złego juror nie powiedział i niczego nie zasugerował. "Powiedział tylko, że rumba to taniec kochanków, ale już wielokrotnie to mówili, więc chyba nie ma o co robić afery"- napisała jedna z internautek.

Przypomnijmy, że influencerka Julia Żugaj niedawno poinformowała o rozstaniu ze swoim partnerem życiowym Maciejem Ejsmontem, znanym jako Sheo.

Kto rozstał się z programem "Taniec z gwiazdami"?

Z 15. edycji "Tańca z gwiazdami" po 8. odcinku odpadli Filip Bobek i Hanna Żudziewicz.