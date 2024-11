Kolejną odsłonę "Tańca z gwiazdami" obejrzymy w niedzielę 3 listopada. To już ósmy odcinek. Zobaczymy występy pięciu par, które zaprezentują po dwa tańce. W jednym z nich dołączą do nich zaprzyjaźnione gwiazdy.

Gwiazdy zatańczą z zaproszonymi gośćmi

Para numer 4, czyli Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczy z Fausti; para numer 5 - Filip Bobek i Hanna Żudziewicz - zatańczy z Sandrą Kubicką; para numer 8 - Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz - zatańczy z Maciejem Musiałem; para numer 11 - Majka Jeżowska i Michał Danilczuk - zatańczy z Julią "Maffashion" Kuczyńską, a pana numer 12 - Maciej Zakościelny i Sara Janicka - zatańczy z Magdaleną Różczką.

Druga z choreografii utrzymana będzie w klimacie Halloween. W krótkich reportażach emitowanych przed tańcem uczestnicy opowiedzą, czego się obawiają. Vanessa Aleksander, jedna z najlepszych aktorek młodego pokolenia zaskoczyła szczerym i ważnym wyznaniem.

Czego boi się Vanessa Aleksander?

Niestety jestem lękliwa. Dość długo mierzę się ze stanami lękowymi. Jest lepiej, co zawdzięczam terapii, ale boje się samotności. Jako kobieta martwię się, czy będzie mi dane mieć rodzinę. Boję się odrzucenia, bardzo obawiam się odbioru ludzi i chciałabym być przez nich akceptowana. Długo się buntowałam, ze ten lęk we mnie jest, ale z drugiej strony jest to moja natura i nie muszę się tego wstydzić - powiedziała młoda aktorka.