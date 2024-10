Antoni Królikowski 1 października po raz drugi został ojcem. On i jego partnerka Izabela dali dziewczynce na imię Jadwiga. To drugie dziecko Królikowskiego. Aktor ma syna z Joanną Opozdą, z którą nie wziął jeszcze rozwodu. Opozda i Królikowski pobrali się w sierpniu 2021 roku, a na początku 2022 roku już nie byli razem.

Przeprowadzka do Wrocławia

Antoni Królikowski i jego partnerka przenieśli się z Warszawy do Wrocławia. "Iza nie jest przyzwyczajona do życia na świeczniku. Sława Antka okazała się bardzo uciążliwa. A we Wrocławiu mają spokój, nikt za nimi nie jeździ, nie sprzedaje ich do prasy - zdradził tygodnikowi "Na żywo" przyjaciel pary. We Wrocławiu powstają zdjęcia do serialu "Uroczysko", w którym gra Antoni Królikowski.

Jesienny spacer

W poniedziałek Antek Królikowski i Izabela zademonstrowali swoim obserwatorom na Instagramie sesję z jesiennego spaceru w parku. Aktor i prawniczka pokazali córeczkę. Widać, że są z niej bardzo dumnie.