Caroline Derpieński zyskała rozgłos, dzięki swojej aktywnej działalności w mediach społecznościowych i bywaniu na ściankach. Słynie z zamiłowania do luksusu i diamentów, twierdzi też, że jest bajecznie bogata. Teraz ogłosiła, że od 5 lat jest ofiarą przemocy domowej i rozstała się ze swoim partnerem, miliarderem Jackiem.

Miliarder i luksusowe życie?

Derpieński przedstawia się jako światowej sławy modelka i narzeczona miliardera Jacka. W wywiadach celebrytka często dokonuje ocen, czy coś jest "dolarsowe', czyli warte jej zachodu.

Krzysztof Stanowski potwierdził krążące plotki, że partnerem Caroline Derpienski jest Krzysztof Porowski – biznesmen, który w latach 90. był na liście najbogatszych Polaków. W październiku 2000 roku biznesmena zatrzymano pod zarzutem korumpowania wiceprezesa katowickiego sądu oraz wyłudzenia kilku milionów złotych z ZUS-u. Porowski przesiedział w areszcie prawie dwa i pół roku. Ostatecznie sąd w Krakowie uniewinnił biznesmena, argumentując, że "zarzuty były oparte na pomówieniach i niewłaściwej interpretacji dokumentów".

"Dolarsowe fałszowanie" rzeczywistości?

Wojtek Kardyś prześledził "dolarsowe" życie Caroline Derpienski na Instagramie. Odkrył w jej InstaStories ciekawe rzeczy. Okazuje się, że celebrytka przyznała się do kolorowania rzeczywistości. O co chodzi? O kupione konto na Instagramie, chwalenie się podróbkami luksusowych zegarków czy pobytami w ekskluzywnych hotelach, gdzie była tylko przez jedną noc, żeby zrobić zdjęcie. Co jest prawdą, a co fałszem w "dolarsowym" życiu Caroline Derpienski?