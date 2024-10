Kazimierz Dolny to mekka artystów i ulubiona, malownicza miejscowość, którą chętnie odwiedzają turyści, Miał tam posiadłość współzałożyciel Budki Suflera, Romuald Lipko. Teraz wystawiono tę rezydencję na sprzedaż, ale mało kto może sobie na nią pozwolić. Cena jest zawrotna.

Romualda Lipko, kompozytor hitów Budki Suflera, basista i klawiszowiec, przeszedł do historii polskiej muzyki. Artysta, który zmarł zmarł 6 lutego 2020 roku. Artysta miał 69 lat, przez dłuższy czas zmagał się z poważną chorobą.

Zawrotna cena

Ostatnie lata swojego życia muzyk spędził w willi w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Słonecznej. Pośmiertnie kompozytor został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Kazimierza Dolnego.Teraz ta wyjątkowa posiadłość może stać się własnością nowego nabywcy za kwotę 17 mln zł.

Luksusowa rezydencja z basenem

Dom tonie w zieleni. Na działce, która należy do rezydencji, jest m.in. duży basen. Architektura domu nawiązuje do stylu kazimierskiego, co dodaje mu niepowtarzalnego charakteru. Spadzisty dach pokryty olszynowym gontem. Wnętrze domu zostało zaplanowane z myślą o wygodzie rodzinnego życia, z wydzielonym apartamentem gościnnym, przestronnymi pomieszczeniami na parterze i użytkowym poddaszem, a także rozległymi piwnicami.