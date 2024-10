Księżna Kate uznana za asystentkę księcia Williama

Choć księżna Kate jest jedną z najbardziej rozpoznawanych kobiet na świecie, okazuje się, że nie dla każdego. Księżna Kate, która niedawno niedawno zakończyła leczenie onkologicznie, pojawiła się w towarzystwie swojego męża w domu dziennej opieki dla seniorów w Shire Hall Care Home w Cardiff w Walii. Para grzecznościowo spotkała się z pensjonariuszami placówki, by zmienić z nimi kilka słów.

W pewnym momencie jedna z podopiecznych ośrodka, Joan Drew-Smith, miała zwrócić się do księcia Williama z pytaniem, czy kobieta u jego boku, to jego asystentka. Tą kobietą była oczywiście księżna Kate, która z klasą wybrnęła z sytuacji, podczas, gdy jej małżonek, nie wiedział, jak odpowiedzieć na pytanie.

Reklama

W sumie to jestem twoją asystentką od dłuższego czasu - miała odpowiedzieć księżna z uśmiechem. Sytuację opisał The Mirror, w którym podkreślono, że księżna Kate potrafi zachować spokój i wybrnąć nawet z tak niezręcznej sytuacji, co ma być jej wspólną cechą z nieżyjącą już królową Elżbietą II.

Powrót do zdrowia księżnej Kate

Przypomnijmy, że księżna Kate ma za sobą trudny czas walki z chorobą nowotworową. Żona księcia Williama w styczniu bieżącego roku przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Po zabiegu przez dłuższy czas nie pojawiała się publicznie, co wzbudziło lawinę spekulacji nie tylko na temat stanu zdrowia Kate, ale także jej relacji z mężem. Aby uciszyć spekulacje księżna zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych poruszające wideo, w którym otwarcie powiedziała, że wykryto u niej nowotwór. Kolejny filmik pojawił się w sieci we wrześniu. Księżna wyznała w nim, że przeszła chemioterapię i powoli wraca do zdrowia, a co za tym idzie - również do pełnienia obowiązków publicznych.