Król Karol III choruje na raka. Nie podano oficjalnie do widomości, jaki to rodzaj nowotworu. Na czas podróży do Australii monarcha zawiesił intensywne leczenie, na co dostał pozwolenie od swoich lekarzy. Towarzyszyło mu jednak dwóch medyków.

"Mam nadzieję, że dożyję"

Reklama

Król Karol III i królowa Camilla zakończyli swoją 10-dniową królewską wizytę w Australii i Samoa wzruszającym pożegnaniem. Król dostał honorowy tytuł To'aiga-o-Tumua. Podczas ceremonii nie krył wzruszenia. "Zawsze będę oddany tej części świata i mam nadzieję, że dożyję, aby móc wrócić i znowu was zobaczyć"- powiedział monarcha.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Łzy królowej

Media uchwyciły moment, w którym królowa Kamila, słysząc te słowa męża, zaczęła ocierać łzy. Przemówienie króla Karola miało też wywrzeć piorunujące wrażenie na innych uczestnikach uroczystości.

Król Karol III planuje kolejne podróże

W nowym roku król Wielkiej Brytanii Karol III wróci do normalnego trybu podróży zagranicznych - przekazał Pałac Buckingham po przylocie monarchy z wizyty w Australii i na Samoa. To była najdłuższa podróż od czasu wykrycia u Karola III nowotworu.