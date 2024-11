W lutym br. Pałac Buckingham ogłosił, że król Karol III zmaga się z nowotworem. Chwilę później na specjalnym nagraniu opublikowanym w sieci księżna Kate powiedziała, że ona także musi zmierzyć się z tą chorobą i przejść chemioterapię.

Reklama

Na kilka miesięcy obydwoje nie pojawiali się publicznie i przechodzili leczenie oraz nabierali sił w prywatnych rezydencjach królewskich. Jakiś czas temu Kate i William ogłosili, że terapia księżnej zakończyła się i wszystko jest na dobrej drodze.

Książę mocno wspierał swoją żonę, ale nie rezygnował też ze swoich obowiązków. Teraz wyznał, że był to dla niego wyjątkowo trudny czas. Następca tronu wybrał się w podróż do RPA, gdzie poprowadził ceremonię wręczenia nagród Earthshot Prize.

Przejmujące wyznanie księcia Williama. Mówi o chorobie żony

Pod koniec wizyty udzielił wypowiedzi dla mediów. Nie zabrakło rzecz jasna pytania o zdrowie żony i ojca. Książę William zdobył się na przejmujące wyznanie.

To było okropne. To prawdopodobnie najtrudniejszy rok mojego życia. Próba przebrnięcia przez to wszystko, przy jednoczesnym utrzymywaniu spraw na właściwym torze, to wszystko było naprawdę bardzo trudne- powiedział.

Dodał, że jest dumny zarówno ze swojego ojca, jak i żony. Jestem dumny z mojej żony, jestem dumny z mojego ojca, za to, jak sobie z tym wszystkim poradzili. Ale z osobistego, rodzinnego punktu widzenia, to było po prostu brutalne- powiedział William.