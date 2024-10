Julia Wieniawa odnosi sukcesy na wielu polach. Nagrywa piosenki i gra w filmach, spektaklach oraz serialach. Niedawno media obiegła wiadomość, że aktorka wróci na plan serialu "rodzinka.pl", a za tę pracę dostanie bardzo wysoką gażę. Julia Wieniawa była też w Paryżu na imprezie, w której wzięła udział gwiazdy światowego formatu.

Aktorka, która kreuje w mediach społecznościowych obraz rozchwytywanej artystki i bogatej bizneswoman, która wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto, zamieściła niepokojący wpis. To czaro-białe zdjęcie celebrytki z twarzą mokrą od łez oraz refleksja o sztucznym świecie mediów społecznościowych.

Julia Wieniawa o kryzysie

"Ja dziś emocjonalny zjazd" - napisała. "Pogoda nie pomaga. Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi "wymarzonymi życiami". Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności. I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o problemach i kryzysach emocjonalnych. Dlatego zadam Wam pytanie. Czy kiedykolwiek w życiu doświadczyłeś kryzysu psychicznego? Albo zmagałeś się z depresją?" - ciągnęła Julia Wieniawa.